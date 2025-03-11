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富邦金加碼綠能投資

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦集團積極投資再生能源，富邦金控（2881）昨（10）日代富邦能源公告取得匯旭電力公司普通股，投資總股數不超過8,210萬股，每單位價格不超過11元，投資總金額不超過8億2,100萬元，投資目的為擴大參與綠能投資。

2024年6月，富邦能源也曾投資利通管理顧問普通股，投資總股數不超過1億2,920萬股，每股面額10元，投資總金額不超過12億9,200萬元，利通管顧為泓德能源100%持股的子公司，交易原因同樣是擴大參與綠能投資。

為持續拓展再生能源領域及相關輔助事業、支持政府能源轉型目標，富邦人壽去年10月經董事會決議，擬以星耀能源股份抵充出資，與星耀投資控股進行股份轉換，交易後取得星耀控股的股份、星耀能源成為星耀控股100%持股的子公司，星耀控股將作為未來公開發行主體，交易總金額為24億元。富邦人壽當天也公告，擬參與設立星耀二號能源公司，投資總金額不超過11億元。

富邦集團斥資百億元拓展綠能版圖，旗下台灣大哥大去年6月加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體成立的控股公司富邦能源，由台灣大總經理林之晨出任董事長，規劃五年內自建380MW（百萬瓦）光電案場，搶攻綠能商機。

富邦能源於2023年12月由富邦集團成立，台灣大哥大加入後，總投資金額增至110億元。富邦能源在去年5月27日決議辦理現金增資，因營運需要，洽特定人辦理現金增資發行新股40億元，每股面額10元；現金增資認股基準日為去年6月5日，其中富邦人壽認購30億元、台灣大新創開發與泓德能源分別認購4億元，富邦媒體科技認購2億元。

台灣大哥大 富邦人壽

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