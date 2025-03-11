今年前兩月六大壽險進帳408億元

受惠穩定的經常性收益及資本利得挹注，大型壽險公司獲利持續成長；2025年2月六大壽險合計賺進181.1億元，年增17.7%；今年前兩月合計賺進408億元，年增近一成、為9.1%。

其中，富邦人壽2月稅後純益95億元，累計後純益為181.8億元，年增36%，主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

國泰人壽2月稅後純益31.3億元，累計稅後純益125.6億元，年增2.6%。2月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益貢獻及避險操作得宜。

南山人壽保險本業表現穩健，受惠穩定的經常性收益及資本利得挹注，2月稅後純益54.9億元，累計稅後純益78.3億元，年增22.9%。

凱基人壽保單銷售動能強勁，投資方面亦掌握市場波動操作實現資本利得，2月稅後獲利為26.6億元，今年前二月稅後獲利達50億元，年增65.8%。

台灣人壽2月稅後賺進4.6億元，累計獲利29.3億元，較去年同期下滑四成，主因美元匯率波動影響認列較高的匯兌損失，但新契約保費業績量穩定成長。新光人壽為六大壽險裡唯一虧損的業者，單月淨損31.3億元，累計前兩月虧損57億元。