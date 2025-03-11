國際利空頻傳 台幣面臨33元保衛戰

國際利空頻傳，外資抽腿撤出，拖累國內股匯昨（10）日雙挫。台積電昨天失守千元大關，拖累加權指數終場跌116點，新台幣匯率則貶值8.6分，以32.92元報收，為逾一個月低點，總成交量擴大至17.61億美元，新台幣匯率近日將再度上演33元大關保衛戰。

匯銀主管指出，美國就業數字令人失望，聯準會主席鮑爾表示，儘管美國經濟的「不確定性」升高，但仍然「處於良好情況」，聯準會並不急於降息，且「已做好布局，以等待情勢更加明朗」。

聯準會不急於降息，加上美國總統川普的關稅政策不確定性持續衝擊國內股匯走勢，新台幣匯率跟隨主要亞幣溜滑梯，昨天貶破32.9元，近日恐再面臨33元保衛戰。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.04%，主要亞幣當中，僅日圓匯率微幅升值0.05%，其餘均下跌。

其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率昨天大跌0.56%，人民幣匯率也貶值0.35%，新台幣匯率貶幅為0.26%，星元匯率小幅下挫0.04%。

匯銀主管表示，川普關稅政策反覆，令投資人大為憂心，外資也持續流出台灣等亞洲新興市場，使新台幣匯率欲振乏力。