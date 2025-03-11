彰銀永續評鑑躋身前段班

彰化銀行（2801）發揮金融影響力，連續兩年獲列金管會主辦之永續金融評鑑銀行業前段班績優名單，穩居國內銀行永續績效領先地位。於5日獲金管會主委彭金隆頒獎表揚，由彰化銀行董事長胡光華代表領獎。

依據永續金融評鑑結果報告，彰銀各構面題組皆取得高於同業之平均分數，顯見彰銀推動ESG績效獲主管機關高度肯定。

彰銀響應2050淨零碳排目標及綠色金融行動方案等政策，將ESG因素納入投融資業務決策及商品審查流程。透過發行永續發展債券，將債券所募集資金投入與我國綠色發展及社會責任相關之投融資項目，以實際行動體現永續投資價值；藉由推展綠色存款專案，將所吸收之存款運用於符合綠色債券原則或經聯徵中心認可之綠色授信項目，建立低碳、永續之經濟模式。

彰銀積極開展碳5C行動，以達成2030年較2020年減碳42%目標，並持續執行碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳額度工作。其中在碳額度工作方面，今年以彰化及西台南分行建置太陽能面板，提送溫室氣體自願減量專案通過審查。完成監測工作後，即可向環境部申請核發碳額度，取得之額度，可與客戶溝通議合。

彰銀向來重視公平待客，2024年導入ISO 10002客訴品質管理系統，優化客訴處理品質；運用科技力增進防詐措施，強化異常帳戶審查流程及整合網銀交易安控機制，期有效遏止詐騙事件。

胡光華指出，彰銀致力經營永續發展，除榮獲第二屆永續金融評鑑肯定外，亦入選道瓊領先指數之世界指數及新興市場指數成分股，更二度榮登《S&P Global永續年鑑2025》全球銀行業前10%年鑑會員，並獲CDP問卷氣候變遷A級別企業肯定。2025年適逢彰銀創立120周年，未來將持續接軌國際永續發展趨勢，以永續經營為核心策略，著重提升經營績效，為股東、客戶與社會創造長期價值，朝下一個嶄新榮耀百年邁進。