中租2025年前二月 EPS 1.97元

中租控股（5871）昨（10）日公布2025年2月自結營收與獲利，2月營收為77.8億元，較前月、去年同月均減少，累計前兩月營收160.4億元，年減約1%；2月單月稅後純益14.8億元，累計前兩月合併稅後純益為32.97億元，年減約14%；累計每股稅後純益（EPS）為1.97元。

中租控股指出，前兩月營收與稅後純益較去年同期下滑，主要因為因營業天數減少影響計息日與收益，以及成本費用率略高所致，但是整體預期信用減損損失金額則是自1月起逐步較前月略減，顯示資產品質穩步好轉。

中租控股日前法說會上曾表示，過去兩年中租控股的利息成本上升幅度遠高於息收增幅，利潤空間縮小、壓抑獲利表現，但2025年預期將會反轉，也就是息收的成長將可超越成本上升的幅度，對獲利增長有正面效果。

中租控股昨天自結2月單月自結合併營收為77.8億元，受當月計息日減少影響，較去年同期減少3%，比前月則是月減將近6%，累計前兩月累計營收為160.4億元，年減1%。

以三大主要市場來看，台灣地區、中國大陸地區累計前兩月營收，分別比去年同期衰退4%、2%，東協市場累計營收則是成長9%，若與前月相較，當月合併營收減少5.8%，主要因為當月計息日減少，整體利息收入較前月減少。

獲利部分，中租控股自結2025年2月單月合併稅後純益14.8億元，較前月減少19%，累計前兩月合併稅後純益為32.9億元，年減14%，累計每股稅後純益（EPS）為1.97元。2月獲利下滑主要因受當月合併營收因計息日減少，且成本費用率略高所致。

中租控股強調，2月整體預期信用減損損失金額較前月略減，分三大營運地區別來看，台灣地區、中國大陸累計前兩月稅後純益分別較去年同期衰退1%、22%，東協地區前兩月獲利則是年增21%。