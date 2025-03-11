台新銀獲准開辦財管2.0

富豪戶財管市場廝殺戰起。金管會昨（10）日核准台新銀承辦高資產客戶財富管理業務（財管2.0），國內承作高資產客戶財管業務增列到第14家，承辦高資產客戶的財管銀行家數增多，競爭將愈趨白熱化。

目前有14家獲辦財管2.0資格，其中12家已開辦，新加入戰局的渣打銀、和台新銀可望2025年陸續開辦，富豪戶財管市場將進入戰國時代。

這14家中，有三家外商銀（瑞銀台北分行、滙豐銀和渣打銀）、四家公股行庫（一銀、兆豐、合庫和華南銀），及台新銀加入後，民營銀行將達到七家。

據金管會截至2025年1月底統計，12家銀行承做高資產客戶數1萬2,173人、總管理資產規模1兆4,446億元。

1月底前三大是第一銀、中信銀、兆豐銀，光前三大總管理資產規模已達6,725億元，市占率46%，已逼近五成，顯示後進者得更加努力，才能在富豪財管市場搶得一席之地。