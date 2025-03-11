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南華早報：川習最快下月會面

無卡操作 服務更便利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

銀行ATM功能再進化，為讓民眾在操作ATM上省時更有感、服務更多元，各大銀行紛紛推出創新體驗，如台新銀行推出ATM多國語言服務，滿足外籍人士日常金融需求。

中信銀行則獨創最大酷碰平台，讓小資族可獲得吃、喝、玩、樂各類超值酷碰券，並改成電子化Coupon，提供更多金融服務；北富銀直立式ATM採用19吋超大螢幕，讓客戶操作上更直覺簡單。

台新銀行指出，為落實友善金融政策，台新銀推出ATM多國語言（中、英、日、韓、泰、印、越）服務，針對來台觀光客及外籍移工提供母語專屬友善操作介面，滿足外籍人士在台灣存款、提款、轉帳等日常金融需求。且因應台灣逐步邁入中高齡社會，今年2月起台新ATM推出可放大字體的操作介面，讓高齡客戶使用起來更加順手。

中信銀行表示，該行提供最多元的無卡提款服務，包含指靜脈、無卡序號及QR Ｃode無卡提款，自業務開辦以來，無卡提款總交易量已逾1,000萬。

台北富邦則引進直立式ATM採用19吋超大螢幕，客戶可以像操作手機般滑動螢幕進行瀏覽，操作上更直覺簡單。

ATM 中信銀行 台新

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