掃碼提款 2萬台ATM行得通

台灣行動上網普及率近九成，愈來愈多民眾出門不帶錢包只帶手機，間接帶動無卡提款使用率上升。財金公司因應趨勢，統一「跨行無卡提款QR Code」的規格，如今已有九家銀行加入。

分別為中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行、土地銀行、彰化銀行（2801），總計逾兩萬台ATM可讓民眾透過手機掃描QR Code就能領錢，讓ATM無卡交易更加便利。

中國信託銀行指出，ATM跨行無卡提款QR Code服務可使用自身存款銀行之App預約無卡提款需求後，以手機掃描ATM螢幕顯示的QR Code，無需攜帶實體提款卡即可輕鬆提領現鈔。中信ATM提供三種無卡提款方式，包括APP預約無卡序號、QR Code無卡提款，並首創指靜脈生物辨識無卡提款。

截至今年2月底止，中信ATM全台共計7,589台，為市場第一，其中逾7,500台ATM可以使用QR Code無卡提款，另外亦有超過3,300台ATM提供指靜脈提款。據統計，2024年民眾使用中信ATM進行之無卡提款交易量逾660萬筆，累積金額逾300億元，交易年增逾16%。

國泰世華銀表示，無卡提款的優勢在於出門不需要攜帶提款卡，除略過掏卡找尋、插卡讀取等步驟，有效節省交易時間，還降低實體卡片遺失的風險。該行佈建ATM全台超過5,300台，所有ATM皆提供QR Code無卡提款服務。近年來愈來愈多民眾接受並喜歡使用手機提款功能，該行的無卡提款交易筆數逐年皆以逾四成幅度成長。

台新銀表示，該行於全國近4,000台存提款機均已提供QR Code無卡提款服務。根據統計，2024年台新ATM無卡提款交易人次及金額年增率近二成，成長動能顯著。

無卡提款在安全方面， 手機APP登入後，QR Code設有15分鐘有效期限，且另須輸入自設提款密碼，提升交易安全性。

永豐銀行表示，旗下客戶2024年無卡提款交易筆數與金額，均較2023年同期增加約二成，且該行2021年創新推出QR Code跨行ATM無卡提款，為客戶大幅節省時間成本，2024年該行客戶於跨行使用無卡提款服務的比例達八成。

如今QR Code無卡提款服務範圍再擴大，全台適用的ATM數量逾2萬台，較2024年增加1.5倍，也讓使用ATM無卡交易日漸成為未來趨勢。