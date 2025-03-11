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創新條例4月研議修法

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

金管會成立金融科技產業聯盟2月下旬啟動，虛擬資產保管業務開放傳統金融業申請試辦、至少四家金融業排定輔導形成，加計金融Fast-ID驗證轉接中心將在6月登場，以及金融科技發展創新實驗條例預計4月完成修法可行性研議。金融業持續為數位金融創新備戰。

金管會主委彭金隆2025年給出金融創新四大方向，正持續發展。

中信銀行數位科技處副總謝鈞華指出，追求極致客戶體驗Digital End-to-End為中信的數位願景之一， 目前中信金控數位創新持續推展。

謝鈞華指出，例如子公司台灣人壽領先業界推出在業務員行動投保程序中，透過中信銀Homebank App行動裝置身分認證機制完成身分驗證，免除紙本簽署行動投保同意書，同時可取得客戶留存在銀行端行動電話與email等資訊，無紙化優化整體數位體驗，加速投保流程，同時免除紙本回傳處理與潛在資料填寫錯誤額外客戶照會的困擾。他指出，此案在去年通過試辦正式上線，迄2024年底累積已超過一萬多張行動投保保單是透這個機制完成，客戶與業務員使用滿意度都超過90%。

玉山銀行積極響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，為參與金融Fast-ID驗證中心試辦申請的先導機構之一，並與國際資訊安全標準FIDO技術接軌，旨在引領金融行業數位轉型，提升顧客體驗和業務效率。

此一創新技術不僅對銀行的數位金融發展戰略至關重要，也有助普惠金融深化發展。

國泰金（2882）響應金管會推動金融科技發展，其中在金融科技產業聯盟中，擔任「異業生態共創」工作圈創始召集人，將發揮自身在技術、資料、法規、數位方面的專業能量，促進金融業與醫療、零售、電信、科技等產業深度融合。

中信銀行 金管會 金融科技

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