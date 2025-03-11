金融跨平台身分驗證 將上路

金融Fast ID驗證轉接中心預計6月上線，銀行試辦業務共計四項，包含數存第三類帳戶開戶、個人基本資料變更、行動裝置綁定以及數存開戶審查。金融業者指出，電支機構也已加入聯盟討論，可以想像未來新商業模式有機會納入電支。

根據金管會宣布，金融Fast ID驗證轉接中心共計16家先導機構，包括十家銀行、二家壽險以及三家證券業者、一家投顧。多家金融業已經開始做好準備。

驗轉中心上線後，用戶只要已在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心在其行動裝置上透過生物辨識免密碼完成身分驗證，在其他參加機構取得線上金融服務，此外，本次驗轉中心也同步嵌入了資料共享的功能，在客戶的同意之下，可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續。

中信銀行數位科技處副總謝鈞華指出，中信銀HomeBank App在2017年就已領先建置符合國際FIDO規格身分驗證技術機制，Fast-ID 2.0階段中信HomeBank App以此自建FIDO安全機制加入成為先導機構之一，透過驗證轉接中心提供跨機構身分驗證服務，未來既有綁定中信HomeBank App客戶都可跨機構使用中信身分驗證。

中信銀指出，目前進程上，已經與主管著手業務試辦諮詢以及相關申請程序，預期配合驗種中心建置時程，同一時間上線，預期未來在擁有最大行動銀行使用者數據基礎之下，可以快速累積經濟規模，擴大綜效。

此外，金融業者指出，目前電支機構也加入聯盟討論，新商業模式未來有機會與電支機構有關，甚至納入其他政府服務場景。擔任聯盟業務委員會召集人的中信金指出，金融Fast ID驗證轉接中心預計6月上線，其中，就先導銀行的試辦業務共計四項，包含數存第三類帳戶開戶、個人基本資料變更、行動裝置綁定以及數存開戶審查。

玉山銀數位暨客群處處長溫學華也透露，目前玉山銀正配合主管機關政策逐漸開放，將Fast-ID運用在多個場景，包括線上開戶等等，認同玉山銀引入金融Fast-ID的決策，是數位金融發展的長期規劃，能夠協助銀行加速顧客在各金融機構間完成身份驗證。