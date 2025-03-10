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搶攻高資產大戶 台新銀獻五招「信福利器」助資產傳承

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著企業家族財富傳承需求日增，台新銀行針對高資產大戶推出「家族信託五大信福模組」，透過創新信託架構協助企業主解決資產移轉痛點，從經營權配置到稅務規劃，全方位守護家族財富永續發展。

台新銀行觀察到，台灣高資產人數持續增加，加上台灣中小企業隨著第一代經營者年齡漸長，家族傳承需求日益提升，資產分配及身後繼承議題逐漸浮現。如何妥善規劃資產傳承，避免家庭內部出現不必要的紛爭，已成為一個亟需重視的課題。為應對這些挑戰，台新銀行推出五招「家族信託信福模組」，確保資產在傳承過程中得到更合理的安排，打造穩健、長遠的資產傳承藍圖。

第一招：信福傳家-跨世代資產交棒術

專為企業負責人量身設計，信福傳家突破傳統資產傳承方式，由上一代透過生前贈與規劃身後遺產繼承，幫助企業家有序安排下一代資產規劃，確保資產傳承無虞，避免下一代因揮霍而影響家族財富延續。

第二招：守富信福-閉鎖型企業控權術

專為股東人數及股份轉讓設限的閉鎖型公司企業負責人設計，結合信託與閉鎖型公司的優勢，可有效達成經營權、所有權、受益權三權分離，實現企業主讓家族事業長久繁榮的意志。

第三招：信福自在-完全自益信託 跨代共管資產新模式

由上一代贈與資產給下一代後成立自益信託，搭配信託監察人機制，在傳承資產的同時，上一代仍能保有資產的控制權，適合有計劃提早將資產移轉給下一代的高端客戶。

第四招：信福永傳-民法特留分防護網 為後代康莊鋪路

透過完全他益信託，上一代握有掌控權，有效掌控企業經營，搭配資產贈與給下一代，降低未來民法特留分之影響。

第五招：息息相傳-有效規劃股息收益與稅務

專為股票大戶打造，運用信託的折現優勢，由上一代擔任信託本金受益人，信託期間將孳息給下一代，有效運用上一代每年的贈與稅額度，在資產移轉的同時，仍握有掌控權並達到調節所得稅的效果。

台新銀行長期深耕信託服務，用心傾聽客戶需求，致力提供每一位客戶完善的金融商品，秉持「合作、承諾、創新、誠信」的核心價值，辦理超過30項友善金融項目，照顧多元族群的獨特需求，落實普惠金融，連續兩年榮獲工商時報《Trust Award》 多元信託創新獎「最佳服務型態信託獎－金質獎」。未來將持續秉持「專業領航、認真守護」的品牌經營理念，持續投入信託產品的創新，致力成為民眾的信託好夥伴。

企業家 台新 經營權

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