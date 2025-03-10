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14家上市金控前兩月獲利破千億元、年增近7% 這兩家金控賺破200億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

「壽險雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控（2882）10日公布最新獲利成績單；其中，富邦金2月大賺148億元，前兩月稅後純益衝上300億元，每股稅後純益（EPS）2.2元，蟬聯金控獲利王寶座；國泰金獲利亮眼，2月稅後純益77.9億元，前兩月賺進222.8億元，EPS為1.79元，為金控獲利亞軍。

統計14家上市金控今年2月合計賺進472.35億元，年增6.63%，前兩月累計賺進1,050.08億元，年增6.93%。

富邦金控今天公布，2月自結稅後純益148億元，連兩月賺破300億元，年增34%，EPS為2.2元，子公司台北富邦銀行累計獲利創歷年同期新高，富邦證券則是歷年同期新高。

富邦人壽2月稅後純益95億元，累計稅後純益181.8億元，分別較去年同期成長122%及36%；北富銀2月稅後純益31.5億元，累積稅後純益70.5億元，年增22%並創歷史新高，主要來自核心業務獲利動能持續成長，累計利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長10%及20%。

富邦產險2月稅後純益4.6億元，年增35%，累計稅後純益11.9億元，公司強化風險管控及優化業務結構，保險本業收入維持穩健，帶動獲利持續提升；富邦證券2月稅後純益8.4億元，創歷年2月新高，主要受惠台股日均值與交易天數增加，帶動經紀收入成長，金融部位獲利亦顯著回升，累計前兩月稅後純益13億元，為歷年獲利次高。

國泰金控2月稅後純益77.9億元，累計稅後純益達222.8億元，年成長9%，EPS達1.53元。國泰金旗下各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，累計稅後純益皆創同期新高。國泰人壽2月稅後純益31.3億元，累計稅後純益達125.6億元。

國泰世華銀行2月稅後純益39.2億元，累計稅後純益81.6億元，年成長15%。累計淨利息收入雙位數成長，受惠放款動能強健，降息影響外幣資金成本下降；累計淨手續費收入表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能佳。

國泰產險2月稅後純益2.3億元，累計獲利7.6億元創歷年同期新高，業務端堅持「價值導向」，持續引進新客戶、擴大業務基盤，簽單保費達雙位數成長；國泰證券2月稅後純益4億元，累計賺進6.4億元，年增19%且創同期新高，主要因台股及複委託市場穩定成長。

國泰金控 富邦金控

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