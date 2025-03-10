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科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

配息維持新高 00919居台股 ETF 人氣王

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股ETF近來吹起降息風，不過群益台灣精選高息（00919）ETF配息金額維持歷史新高，換算年化配息率達12.1%，為連續8季衝破10%，除息日為3月 18 日，10日大盤下跌116點，00919成交量來到11萬張，成為台股ETF單日最大成交量王，顯示出投資人愈跌愈買的決心。

觀察00919成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，是受投資人青睞的關鍵原因之一。

財富管理業者表示，台股ETF投資熱度不減，特別是配息型的有不錯的配息金額及年化殖利率數據，就容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。不過，配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。近期台股大盤表現極度震盪，在市場震盪中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量。

ETF理財達人表示，整體而言，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上更如虎添翼。

ETF 配息

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