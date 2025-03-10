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凱基人壽「三高」助攻 打造職涯新舞台

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽全力支持業務同仁，提供業界金額最高、時間最長的培育津貼，助攻業務同仁快速躍升專業經理人。凱基人壽／提供
凱基人壽全力支持業務同仁，提供業界金額最高、時間最長的培育津貼，助攻業務同仁快速躍升專業經理人。凱基人壽／提供

3月各大學就業博覽會陸續登場，加上轉職潮湧現，讓求職者對新工作躍躍欲試，其中金融保險業優渥的薪資及未來發展性高，是許多人求職的熱門選擇之一。凱基金控（2883）旗下凱基人壽近年全力推動業務轉型，績效亮眼，業務員登錄人數穩居前四大保險公司，業務員第13個月定著率在2024年更高達89.32%，長期在大型壽險業中名列前茅，展現出業務人員的高穩定力，在「高效能、高財補、高定著」的三高助攻下，展現凱基人壽對業務同仁的強力支持。

凱基人壽引領業界，投入各項數位工具開發並應用於人才培育、訓練及銷售，建構出高度數位化業務部隊，2024年凱基人壽業務同仁整體月均收入較去年同期大幅提升28%，晉升主管人數也比去年同期成長6％，展現極高效能。凱基人壽深知業務團隊是服務客戶的關鍵接觸點，為廣招優秀人才，投入豐沛資源推出「卓越專案」，提供業界金額最高、時間最長的培育津貼，共長達24個月，支持業務菁英養成；在培育部分，凱基人壽推動線上線下的二刀流學習法，線下有專責訓練人員的陪練機制，提供即時關懷，線上更有超過300堂、700小時的豐富學習資源，助業務員打下專業基礎；加上凱基人壽專屬一站式快速晉升管道，助攻業務員三年躍升專業經理人，打造出高專業、高產能的業務團隊。

除了具競爭力的培育專案，凱基人壽也獨家推出「幸福人生規劃局」桌遊，遊戲高度模擬真實人生，而玩家扮演人生規劃師的角色，需要妥善運用手邊資源，在面對不同的風險下來積極實踐夢想。桌遊推出不到一個月，有近千位客戶參加體驗，並分享表示：「遊戲的過程很有趣，內容緊貼時事，幫助自己深刻體驗到風險意識與保險保障觀念的重要性，並學到如何規劃人生藍圖。」活動獲得熱烈好評迴響。

今年凱基人壽全新業務菁英招募網站「凱基卓越探險隊」已上線，網頁詳細介紹凱基人壽業務菁英的養成之路，包含：專案內容、各職級同仁培育藍圖、績優主管的真實成功案例等，並邀請更多優秀人才加入業務團隊，一同邁向卓越。未來，凱基人壽持續以專業經營、穩健成長、創新服務的精神，ONE KGI的品牌概念，展現金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規畫，成為客戶幸福的守護者。

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