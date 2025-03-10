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外資續砍台股 新台幣貶破32.9元寫逾1個月新低

中央社／ 台北10日電

熱錢持續流出，台灣股匯市缺乏動能，雙雙走弱，台股今天失守22500點大關，新台幣兌美元更直接貶破32.9元，今天收盤收32.92元，貶8.6分，改寫逾1個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額17.61億美元。

美國經濟數據露出疲態，加上聯準會主席鮑爾直言不急於降息，美元指數連日下挫，失守數道整數關卡，近日向下摜破104大關。

美元跌跌不休，新台幣卻難甩頹勢，今天以32.84元開盤後不久，匯價旋即翻貶，跌破32.9元價位後，才轉為震盪整理，盤中最低觸及32.932元。

外匯交易員表示，3月以來，美元指數明顯回落，從107價位一路跌至103，這讓其他亞幣順勢反彈，其中又以日圓有升息題材加持，升勢較顯著，但新台幣匯率表現相對平疲，主要是因台股偏弱，熱錢持續出走，走勢受到壓抑。

由於市場仍在消化美國提出對等關稅的利空消息，台股今天開低震盪，加上台積電失守千元關卡，加權指數終場下跌116.92點，收在22459.15點。外資今天續砍台股287.18億元。

外匯交易員指出，美國總統川普祭出關稅大刀，一度劍指台灣，雖然在台積電加碼投資美國後，川普敵意降低，但多空訊息交雜，市場情緒仍在消化，觀望氣氛還是濃厚，這也是美元逐步揮別強勢格局後，新台幣反彈幅度有限的原因；後續得看台股表現及外資動向，在新一波行情出現之前，新台幣較難擺脫整理格局。

台股 新台幣 美國經濟

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