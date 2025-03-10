租、買哪個划算？2月房租指數創新高 這區年增率達3%

主計總處最新統計，今年2月房租指數108.06再創新高，年增率也高達2.56%，已經連續19個月的年增率都超過2%，業者表示，背後與通膨、房價上揚、房東的成本增加有關係。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價上漲後，會讓租賃的需求增加，同時新房屋落成因為房價水準與住房品質較高，會要求較高的租金回報，這幾年通膨也會對租金有帶動效果，統計發現2022年開始租金就呈現上揚趨勢，由於租約可能不只一年，後面陸續換約時房東也會參考鄰近的租金水準與生活負擔調整房租，都帶動租金走揚，目前看起來趨勢似乎尚未扭轉。

統計顯示，2月的房租指數108.06，再創歷史新高，4年來上漲了8.3%，算是金融海嘯以來上漲速度最快的時候，若以區域來看，中部地區年增率仍超過3%，達到3.17%，位居全台之冠，北部地區2月房租年增率達2.47%，南部地區租金年增率達2.4%。

曾敬德表示，這波新青安政策其實也有減緩租金壓力的效果，尤其首購族有些就趁著政策幫忙下，完成了人生購屋大事由租轉買，不過從去年第四季開始房市交易量縮，可能自住客又會考慮租還是買划算，畢竟現在購屋成本不低，包括房價與每個月房貸，甚至現在房貸成本動輒2.5%，能力許可的租客也會想想到底如何比較划算。