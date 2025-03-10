金管會准台新銀進場 14家國銀掀富豪戶財管市場廝殺戰

富豪戶財管市場廝殺戰起。金管會10日宣布，核准台新銀承辦高資產客戶財富管理業務（簡稱財管2.0），國內承作高資產客戶財管業務正式增列到第14家，承辦高資產客戶的財管銀行家數增多，競爭將愈趨白熱化。

目前有13家獲辦財管2.0資格，其中12家已開辦，新加入戰局的渣打銀、和台新銀可望2025年開辦，富豪戶財管市場將進入戰國時代。

這14家中，有三家外商銀（瑞銀、滙豐銀和渣打銀）、四家公股行庫（一銀、兆豐、合庫和華南銀），及台新銀加入後，民營銀行將達到七家（中信、國泰、富邦、元大、玉山、上海商銀、台新銀）。

據金管會截至2025年1月底統計，12家銀行承做高資產客戶數1萬2,173人、總管理資產規模1兆4,446億元。

其中前三大是第一銀、中信銀、兆豐銀，光前三大總管理資產規模已達6,725億元，市占率46%，已逼近五成，顯示後進者得更加努力，才能在富豪財管市場分一杯羹。

金管會表示，這次是透過與台新銀主要業務負責人面談後，考量台新銀在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，都有提出相關具體規劃。

也建置該項業務的責任地圖及負責本項業務高階管理階層重大違失案件的問責機制，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理，金管會對個別事項一一確認都有符合相關基本條件與機制後，才給予核准開辦該項業務。