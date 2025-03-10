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金管會宣布同意台新辦理高資產理財 已核准14家銀行辦理

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布同意台新辦理高資產理財。本報資料照片
金管會宣布同意台新辦理高資產理財。本報資料照片

金管會今日宣布同意台新辦理高資產理財，加計台新銀行在內，迄今金管會已核准14家銀行辦理該業務。

金管會表示，本次同意台新辦理本項業務，主要考量該行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入，已提出相關具體規畫，並建置本項業務責任地圖及負責本項業務高階管理階層重大違失案件問責機制，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

金管會也表示，之後將持續關注高資產理財業務發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財富管理人才及系統投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，促進境內外財富管理業務發展。

台新 金管會

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