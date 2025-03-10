政院續精進各項打詐措施 詐騙犯罪案件已呈下降趨勢

行政院指出，依據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，2024年12月迄今，詐騙犯罪案件呈持續下降趨勢，就報案件數90天統計趨勢分析，整體投資相關案件，由每日平均186件下降至平均90件（平均下降達48%），整體非投資相關案件，由每日平均314件下降至平均250件（平均下降達20%），已開始呈下降趨勢，顯示政府持續強化各項打詐措施，以跨部會合作及公私協力打詐，已逐漸產生成效。

行政院表示，為強化民眾防詐意識，防制詐欺案件發生，2025年政府持續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，精進識詐策略，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導及建立青少年法治教育觀念，擴大多元管道宣導，例如推動美容美髮業識詐宣導，提升女性同胞防詐免疫力等措施，建構公私協力合作機制，以有效提高民眾識認詐騙手法的意識與知能，降低民眾受騙被害風險。

另為因應詐欺集團犯罪模式與手法不斷轉型與改變，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與防制詐欺作為，數發部依《詐欺犯罪危害防制條例》公告納管Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram及TikTok等4家業者6個經營平臺，要求業者配合下架詐騙廣告或詐騙訊息；並開發「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾即時查詢及通報疑似詐騙訊息管道，利用AI對可疑廣告進行分流判斷，做預防性下架處理。為遏止人頭門號，通傳會要求電信事業介接內政部警政署165資料庫，輔助核對用戶資料，防止電信門號遭詐騙集團濫用。金管會配合《洗錢防制法》修正，納管虛擬資產服務業者及個人幣商，對非法業者課予刑責；並結合銀行以AI及機器學習方式發展防詐模型，透過AI科技、數位監控來進行智能防詐。法務部運用科技查緝詐欺犯罪，提升執法機關偵查效率。

目前雖仍處詐騙案件高發階段，政府續強化打詐行動，使全國詐騙案件已開始呈下降趨勢，顯示「不打更詐，越詐越打」的策略有效，若無政府強力攔阻及查緝，詐騙犯罪案件恐會更多。防制詐騙犯罪需要政府跨部門、公私部門協力合作，全力強化民眾對詐騙犯罪手法的認識，提醒民眾面對各式各樣詐騙手法，以有效遏止詐騙犯罪。政府會持續精進打詐策略與作為，透過科技防詐、數據分析及多元宣導，打造堅實的防詐屏障，讓犯罪集團無所遁形，確保全民財產安全。