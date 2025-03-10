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Gogolook營收／2月7,796.2萬元 年增18% 樂觀看待今年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook-創（6902）10日公布2月營收。持續受惠於海外市場擴張與多元產品線布局，Gogolook 2月單月營收7,796.2萬元，月增2.6%，年增17.6%，為歷史同期新高。今年1至2月累計營收為1.54億元，較去年同期成長8.5%。

展望2025年，看好今年重回高速成長軌道。在企業端防詐方面，台灣與全球打詐政策加速推進，企業與政府機構更積極主動投入防詐帶來新商機，加上併入ScamAdviser整年營收，今年企業端防詐將顯著成長。金融科技方面，袋鼠金融Roo.Cash已成為全台流量最大的金融媒合平台，今年加強流量轉化為營收以及持續提供創新服務下，亦看好持續強勁成長。以Whoscall為主的消費者防詐服務隨著全球的MAU（月活躍用戶）持續成長下，將持續穩健成長，三大服務版圖也將更均衡鼎立。在營收持續成長達到關鍵規模（critical mass），以及利用AI持續提升營運效率，獲利表現亦可望顯著改善，成為連續獲利的元年。

Gogolook預定於3月18日舉行改列上市前業績發表會，2025年上半年轉板。日後改列一般板有望能擴大投資人參與，進而提升交易流動性以及資本市場能見度，加速開拓海外市場與吸引優秀人才。

Gogolook 營收

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