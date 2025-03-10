賴總統：政府將與會計師合作 持續提升執業環境

賴清德總統10日上午接見中華民國會計師公會全國聯合會理監事及省(市)公會代表，期許除運用AI工具分析大數據資料，為企業創造更龐大的商業價值，也引領企業走在永續經營道路上。同時表示，政府也會與會計師合作，持續提升執業環境，共同打造智慧永續新臺灣，創造臺灣經濟更加繁榮復甦。

賴總統致詞時首先歡迎訪賓來到總統府，並代表政府感謝會計師朋友們，長期以來致力建立良好市場環境，維持國家經濟穩定。也感謝會計師公會全聯會，在張威珍理事長和黃奕睿名譽理事長等幹部帶領下，不僅促進會計師事業發展，也與金管會密切合作，落實洗錢防制，共同守護人民財產與社會金融安全。

賴總統指出，近來主計總處上修去年經濟成長率達到4.59%，是亞洲四小龍之首，相信這是因為有各位會計師協助企業做出正確決策，讓企業持續成長、投資擴張，也讓臺灣經濟穩健發展。尤其全球政經局勢越來越複雜、市場競爭也越來越激烈，許多產業面臨前所未有的挑戰和變革，這個時候會計師的專業意見和服務也更加重要。

賴總統說，在低碳化和智慧化趨勢下，政府以「前瞻未來，智慧永續」方向，發展創新驅動經濟模式，希望透過數位轉型和淨零轉型雙軸力量，協助中小企業升級邁向高階製造，在全球市場站穩腳步。無論是建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力，或是協助企業掌握資訊，都需要會計師的專業支持，才能建立企業完善的內控制度。

賴總統表示，面對今年持續強勁的AI商機、低碳發展及自動化需求，許多企業、廠商都將繼續擴張產能與設備。他希望會計師朋友們除能運用AI工具分析大數據資料，為企業創造更龐大的商業價值，也能肩負起更多社會責任，協助企業檢視營運模式，引領企業走在永續經營道路上。政府也會和會計師一起合作，共同努力持續提升大家的執業環境，一起迎接新時代的挑戰，共同打造智慧永續新臺灣，創造臺灣經濟更加繁榮復甦。