每個已婚者都要學！專家教你遇婚變保全資產關鍵步驟

婚姻不僅關乎兩個人的感情，也是法律與財產的結合，特別是當涉及家族企業、股權繼承及財富分配時，更需謹慎規劃。專家建議，婚姻關係的建立與消滅，都可能對財產與家族企業產生重大影響，唯有提早規劃婚前協議、妥善選擇財產制度、適當運用法律工具，才能降低婚姻變數帶來的風險，確保個人與家族財產的安全與穩定。

鑑於台灣離婚率居高不下，資誠聯合會計師事務所日前舉辦「關於婚姻，你該知道的資產保全」論壇，邀請專家解析婚姻財產規劃及離婚後的資產保全對策。

普華商務法律事務所家事與高齡權益服務主持律師賴芳玉表示，婚姻與資產的規劃應從婚前開始，尤其跨國婚姻或涉及跨境資產時，應事先訂立婚前協議，釐清財產分配規則，確保雙方權益。她強調，夫妻感情融洽時，財務問題好談，但一旦關係破裂，每一分錢都可能成為爭執點，有白紙黑字的約定才能保障自己。

賴芳玉進一步指出，離婚時的心理衝擊往往超過財務影響，許多當事人因無法釋懷而進一步惡化糾紛，建議當事人可尋求專業心理輔導，不要期待對方能理解或照顧自己的情緒，以減少傷害。

目前台灣有協議離婚、調解離婚、裁判離婚三種方式，其中85.11%離婚案件採協議離婚，比美、加等國的裁判離婚制度更具彈性。賴芳玉提醒，儘管進入訴訟程序，仍應積極協商，以降低風險並加速問題解決。她也強調，涉及跨國財產時，應先確認哪個國家的夫妻財產制對己方較有利，避免後續法律爭議。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允則指出，家族企業應提早因應婚姻變數，避免因離婚導致股權分散或財產外流，未約定分別財產制的夫妻，配偶可能主張夫妻剩餘財產差額分配請求權，或在死亡時主張應繼分與特留分，進一步影響家族核心資產的穩定。

鄭策允建議，企業主可透過閉鎖性公司或信託機制超前部署，以降低婚姻變動對家族財產的影響，未成年子女的財產管理亦須提前規劃，透過生前信託或遺囑信託，確保子女未來的生活保障。

資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛提醒，即使夫妻沒有離婚，也可依《民法》規定，在分居六個月以上時向法院請求改用分別財產制，能有效保護個人財產，避免因配偶財務狀況影響自身權益。

洪連盛強調，當發現配偶有計畫性資產轉移或變形時，應提高警覺並蒐集相關證據，防範惡意脫產，財產分配時，也應選擇具強制執行力的法律程序，並諮詢專業人士，以確保自身權益不受侵害。

他建議，企業主應提前制定「家族憲法」，明確規範家族成員的財產使用、婚姻契約、繼承與退出機制，確保家族資產的長遠穩定。