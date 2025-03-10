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數位憑證皮夾啟動 出示手機認證身分

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數發部10日公布「數位憑證皮夾試驗」計畫，盼未來可整合各類證件，進行購票、領貨等身分驗證。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數發部10日公布「數位憑證皮夾試驗」計畫，盼未來可整合各類證件，進行購票、領貨等身分驗證。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】以後超商取貨不用拿身分證，只要拿手機進行數位驗證！數發部10日宣布啟動「數位憑證皮夾試驗」未來超商取貨、網路租車可不用洩露太多個資，且都可以手機、電子化的方式處理。雖然數位憑證皮夾初步試驗階段有與健保卡合作，但目前僅限於出示證件功能，未來是否擴大到就醫與領藥服務，還有待進一步討論。

自主選擇揭露個資

數發部10日宣布啟動「數位憑證皮夾試驗」，數發部長黃彥男表示，超商取件需要證件，或是一些購票等服務還要雙證件，相當麻煩，且很多個資在進行服務時都被看光光，未來透過數位憑證皮夾，可更方便申請服務，同時減少個資外洩。

數位國際司官員表示，數位憑證皮夾就是民眾打開手機，透過各種數位憑證，證明自己就是本人的機制。官員強調，數位憑證皮夾不是支付工具，也非數位身分證，如今許多服務都在網路上，透過數位憑證可比紙本證件更方便，且可自主選擇想揭露的個資，未來也可以跨國使用，也會透過生物辨識讓別人不會打開皮夾。

電信業可辦門號

官員舉例，未來在超商取貨、網路租車，還有到觀光場所購買敬老等特定票券的服務，透過數位憑證就可以方便，且不過度揭露個資的進行。在3月底前可透過網路申請初步試驗，包括內政部自然憑證、衛福部健保卡、交通部駕照，還有私部門的銀行業開戶、壽險業保單查詢、電商與超商的取貨驗證與電信業辦門號都可試用。

但有記者問到，若健保卡進入數位憑證皮夾，未來是否可用憑證就醫、領藥？健保署官員表示，現階段服務尚未開放到此階段，因為健保資料的給付、就醫等相當複雜，目前僅有「出示證件」的功能，還是侷限在超商領貨等，但未來可以跟數發部討論擴大到其他服務。

媒體詢問相關服務何時正式上路，數位國際司司長莊盈志回應說，計畫在3月底前開放民眾申請，希望在12月底前推出初步的計畫。

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