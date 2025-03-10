物價恐漲 金融業：今年有升息壓力

中央銀行將於下周四（廿日）召開今年首季理監事會議，金融圈主管表示，國內四月電價面臨調漲壓力，恐衝擊民生服務業，央行今年恐難跟進聯準會啟動降息循環，反而出現「預防性升息」壓力；富邦金控、永豐投顧均認為，因台灣今年有升息壓力，央行三月沒有降息空間、預估將維持貼放利率不變。

央行去年十二月十九日舉行理監事會，決議貼放利率不動，維持百分之二、為十六年新高水準，房市管制措施也「停看聽」，並未推出第八波管制措施；若廿日利率維持不變，將是利率「連四凍」。

央行理事張建一先前表示，國內四月電價面臨調漲壓力勢必會衝擊民生服務業，加上美國總統川普加徵關稅、聯準會貨幣政策及國內景氣等動態，今年國內消費者物價指數（ＣＰＩ）增速恐無法回落至百分之一點五之下，也就是央行總裁楊金龍曾提及的降息標準，推估今年央行沒有降息空間，甚至存在升息壓力。

富邦金控經濟研究處分析，一月ＣＰＩ年增率達百分之二點六六、為十一個月新高，台鐵漲價及接下來電價調漲都可能增添後續上行壓力。考量國內經濟穩健和通膨壓力，央行在三月理監事會議難有降息動作，將維持重貼現率不變。

永豐投顧經濟研究指出，台灣今年一月ＣＰＩ數據顯現房租漲幅居高的情勢延續至今，連帶使外食費用漲幅難以收斂，且國營事業恐調漲部分費用價格及電價面臨調漲壓力，預期央行今年貨幣緊縮基調不變，且不能完全排除升息可能性。

國泰世華銀行投資研究團隊認為，美國總統川普上任後風行雷厲地推出各項行政命令，包含移民與邊境議題、能源與環境議題、政府效率改革議題、貿易與關稅議題，不過，在最關鍵的關稅議題上，卻未能降低金融市場預期的不確定性。

外界憂心，美國才剛脫離嚴重通膨，此時提升關稅，不論幅度是大是小，都可能使通膨重新升溫。國泰世華表示，回顧歷史，川普在第一任期時曾對中國大陸總金額三千七百億美元的商品加徵關稅，當時相關商品通膨曾略為上揚，但並未能形成整體通膨趨勢；搭配其壓抑油價的能源政策，反而促使整體通膨走向平穩，這符合傳統經濟學的概念：關稅可能帶來一次性的短期通膨，能源與薪資較容易影響長期走勢。