保險法修法…行使介入權對象 擴及兄弟姊妹

金管會推動保險法修法，除了訂定保單強制執行的豁免範圍，另一個修法重點是擴大行使介入權的對象範圍。據指出，這次修法除了將行使介入權的對象擴及兄弟姊妹等旁系血親，也新增必須「書面通知」保險公司，不能僅口頭通知。

介入權是指若要保人為債務人，債權人若向法院申請扣押保單解約金，受益人經過要保人和被保險人同意，可行使保單介入權，由受益人付出等同解約金的金額，形同幫要保人償還部分債務，之後可變更為保單的要保人，讓保單得以持續。

金管會原未要求書面通知，但為求審慎起見，修法明訂應書面通知保險公司。此外，草案指出，可行使介入權者包括三大類，包括對被保險人有保險利益；具名指定的受益人；要保人或被保險人配偶父母子女或兄弟姊妹。金管會認為，放寬介入權行使範圍，保單解約金範圍之內的債務獲清償機會更大，也可避免被保險人和受益人的保險權益受損。

此外，當法院要開始裁定清算程序時，若要行使介入權，要保人必須要在法院要裁定進行清算起「三個月內」，且「以書面通知」保險公司要行使介入權，以轉換要保人；若超過三個月，就失去該保單行使介入權的權利。

而為了讓要保人跟保險公司間作業便利，金管會這次修法也允許保險公司在要保人變更作業上，可依照內部作業實務考量，採取同意生效或通知生效辦理，並在保險契約條款明確約定有效契約可用「批註條款」方式進行。