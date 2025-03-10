快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

聽新聞
0:00 / 0:00

保險法修法…行使介入權對象 擴及兄弟姊妹

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會推動保險修法，除了訂定保單強制執行的豁免範圍，另一個修法重點是擴大行使介入權的對象範圍。據指出，這次修法除了將行使介入權的對象擴及兄弟姊妹等旁系血親，也新增必須「書面通知」保險公司，不能僅口頭通知。

介入權是指若要保人為債務人，債權人若向法院申請扣押保單解約金，受益人經過要保人和被保險人同意，可行使保單介入權，由受益人付出等同解約金的金額，形同幫要保人償還部分債務，之後可變更為保單的要保人，讓保單得以持續。

金管會原未要求書面通知，但為求審慎起見，修法明訂應書面通知保險公司。此外，草案指出，可行使介入權者包括三大類，包括對被保險人有保險利益；具名指定的受益人；要保人或被保險人配偶父母子女或兄弟姊妹。金管會認為，放寬介入權行使範圍，保單解約金範圍之內的債務獲清償機會更大，也可避免被保險人和受益人的保險權益受損。

此外，當法院要開始裁定清算程序時，若要行使介入權，要保人必須要在法院要裁定進行清算起「三個月內」，且「以書面通知」保險公司要行使介入權，以轉換要保人；若超過三個月，就失去該保單行使介入權的權利。

而為了讓要保人跟保險公司間作業便利，金管會這次修法也允許保險公司在要保人變更作業上，可依照內部作業實務考量，採取同意生效或通知生效辦理，並在保險契約條款明確約定有效契約可用「批註條款」方式進行。

保險 修法 債務

延伸閱讀

新光人壽調升台外幣保單宣告利率逾200張 美元宣告利率衝上這水準

富豪戶1月大砍存款！瘋抱基金、債券 連保單都死灰復燃

欠錢保單遭解約 擬修法解套

安達人壽推分紅保單 壽險保障與紅利分享一步到位

相關新聞

保單強制執行 豁免範圍拍板

攸關保單強制執行豁免範圍的保險法修正草案，金管會已擬妥修法內容，知情人士說，金管會已拍板解約金豁免範圍，將訂在金額未達債...

面對電價可能調漲衝擊 央行「預防性升息」壓力浮現

中央銀行下周四（20日）將召開今年首季理監事會議，金融圈主管表示，4月電價面臨調漲壓力，央行今年恐難跟進聯準會啟動降息循...

退休金算盤／儲蓄險三大優勢…理財利器

兼具保障與儲蓄功能的儲蓄保險，是大眾理財規劃的首選，因為儲蓄險不僅能有效累積資產，提供財務安全保護，還能提供強大的保障功...

物價恐漲 金融業：今年有升息壓力

中央銀行將於下周四（廿日）召開今年首季理監事會議，金融圈主管表示，國內四月電價面臨調漲壓力，恐衝擊民生服務業，央行今年恐...

保險法修法…行使介入權對象 擴及兄弟姊妹

金管會推動保險法修法，除了訂定保單強制執行的豁免範圍，另一個修法重點是擴大行使介入權的對象範圍。據指出，這次修法除了將行...

央行20日召開理監事會議 市場關切房市管制效應

中央銀行將於3月20日召開理監事會議，金融圈提出三大問題。第一，央行今年上半年是否會因國內電價調漲啟動「預防性升息」？第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。