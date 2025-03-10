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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

金融三業元月減碼359億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2024年金融三業全年減碼台股近4,000億元寫近年最大量，尤以壽險業為主力，2025年1月壽險業賣股力道，更抵銷了銀行業回補量，使金融三業續減碼359億元。

金融圈認為，壽險業今年仍以實現股票資本利得為重心，既能衝獲利，拉股價，還可增股息一舉三得。

為何壽險業近年積極賣股？一家金控主管觀察有三大主因，一、2023、2024年台股均有雙位數的驚人漲幅，壽險業透過減碼鎖利，獲利、股價、配息全賺，二、2025年川普2.0來襲，政治風險提升，換股或減降持股，可降低風險。

三、2026年接軌後「覆蓋法」走入歷史，壽險業賣股就無法進損益，趁接軌前讓獲利先衝一波。根據了解，接軌後，壽險業將會把多數台股部位轉放OCI（其他綜合損益），避免股票漲跌影響損益，放OCI後，賣股只能增加未分配盈餘，不進損益。

2025年1月壽險業砍股465億元，券商也略減碼18億元，抵銷了銀行業回補124億元，使1月金融三業仍減碼台股359億元。

一家銀行主管說，2025年初銀行業回補台股、終結連六賣，應是過了年底資本適足率結算期間，將去年下半年減降的台股部位逐步回補，以賺股息收入。

銀行業台股投資，扣除成本後，2025年1月底帳上未實現利益攀升到4,294億元，年增五成，是有該統計數字來最賺佳績，有助提升2025年銀行業淨值與資本適足率。

金管會公布2025年1月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,244億元（市價列帳）月增0.35%，低於同期台股漲2.1%，顯示金融業站賣方。據估算，1月金融業減碼359億元，與2024年12月加碼356億元相比，反轉關鍵是壽險業。

2024年12月壽險業續加碼台股，2025年初就減碼。1月底壽險業持有台股市值月減0.2%，遠低於同期台股漲2.1%，推算壽險業單月減碼465億元；2024年12月銀行業續減碼130億元，2025年初才見回補；券商操作則相反，去年底加碼54億元，2025年初則小幅減碼18億元。

台股 壽險業

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