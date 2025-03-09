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金管會擬擴大保單介入權範圍 但了少這個就破功

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會推動保險法修法，擴大保單介入權範圍。本報資料照片
金管會推動保險法修法，擴大保單介入權範圍。本報資料照片

金管會推動保險法修法，除了訂定保單強制執行豁免範圍，另一個修法重點在於金管會這次修法全面擴大可行使介入權的範圍。據指出，除了這次介護權範圍擴大，旁系血親兄弟姐妹都可以加入之外，知情人士指出，金管會新增必須「書面通知」保險公司，不能僅口頭，以作為憑證

法院要開始裁定進行清算程序時，倘若要行使介入權必須要經過要保人跟被保險人的書面同意，而且要保人必須要特別注意，一定要在法院要裁定進行清算起「3個月內」，且「以書面通知」保險公司要行使介入權，轉換要保人，倘若超過 三個月，就失去該保單行使介入權的權利。

金管會原本未要求書面通知，但怕口說無憑，審慎起見在修法中明訂書面通知保險公司。據草案的新規定，可行使介入權者包括了三大類，其一是對被保險人有保險利益的，第二是具名指定的受益人，第三為要保人或被保險人的配偶父母子女或兄弟姐妹，此次的範圍已進而涵蓋到「旁系血親」兄弟姐妹這些都可以納入，金管會認為，放寬介入權行使範圍，保單解約金範圍之內的債務獲清償機會更大，也可以避免被保險人跟受益人的保險權益受損。

而為了讓要保人跟保險公司之間的作業便利，金管會修法中，也允許保險公司在要保人變更的作業上，可以依照內部作業實務的考量，來採取同意生效，或是通知生效辦理，並且在保險契約條款明確約定有效契約可以用「批註條款」的方式來進行。

保單 保險 金管會

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