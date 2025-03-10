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央行20日召開理監事會議 市場關切房市管制效應

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

中央銀行將於3月20日召開理監事會議，金融圈提出三大問題。第一，央行今年上半年是否會因國內電價調漲啟動「預防性升息」？第二，「護國神山」台積電宣布加碼投資美國，對台灣經濟、中南部房市可能造成哪些影響？第三，央行去年祭出第七波房市管制，並要求銀行自主控管不動產貸款，相關措施是否已見成效？

國內通膨趨緩、台灣今年消費者物價年增率可望低於「通膨警戒線」2%，但未能低於降息標準1.5%以下，市場原先預料，央行今年貼放利率將一路躺平至年底；不過，4月電價可能調整，恐帶動「萬物齊漲」，金融圈憂心，央行可能在上半年採「預防性」升息半碼、避免通膨預期升溫。

回顧2024年3月，央行曾意外宣布升息半碼，主要原因除物價漲幅較高外，就是當年4月國內電價將調漲，央行決定提前出手，避免通膨預期升溫。

除國內物價蠢蠢欲動外，外界關注，台積電將加碼千億美元投資美國，對台灣經濟以及中南部房市景氣，是否可能造成衝擊。

此外，央行去年9月祭出「史上最嚴」的第七波房市管制措施，並要求銀行在2024年第4季至2025年第4季這一年內自主控管不動產貸款，金融圈關注，央行推出一系列健全房市措施是否已見成效，今年房市能否達到「軟著陸」目標。

央行 房市

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