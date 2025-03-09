去年金融業砍股4000億！今年初銀行回補 壽險為何轉賣？

據金管會統計，2024年金融三業全年減碼台股近4000億元寫近年最大量，尤以壽險業為主力，2025年初壽險業賣股力道，抵銷了銀行業回補量，使1月金融三業續減碼359億元；金融圈認為，壽險業今年仍以實現股票資本利得為重心，既能衝獲利，拉股價，還可增股息一舉三得。

為何壽險業近年積極賣股？一家金控主管觀察有三大主因，一、2023、2024年台股均有雙位數漲幅，壽險業透過減碼鎖利，獲利、股價、配息全賺，二、2025年川普2.0來襲，政治風險提升，換股或減降持股，可降低風險。

三、2026年接軌後「覆蓋法」走入歷史，壽險業賣股就無法進損益，趁接軌前讓獲利先衝一波。據了解，接軌後，壽險業將會把多數台股部位轉放OCI，避免股票漲跌影響損益，放OCI後，賣股只能增加未分配盈餘，不進損益。

據統計，2024年全年壽險業減碼台股4,308億元，是2023年全年的四倍，銀行業也砍股228億元，券商獨撐盤加碼603億元，2024年金融三業減碼3,933億元是2023年的7.5倍，砍股力道是近年最大量。

2025年初壽險業砍股465億元，券商也略減碼18億元，抵銷了銀行業回補124億元，使1月金融三業仍減碼台股359億元。

一家銀行主管說，2025年初銀行業回補台股、終結連六賣，應是過了年底資本適足率結算期間，將去年下半年減降的台股部位逐步回補，以賺股息收入。

銀行業台股投資，扣除成本後，2025年1月底帳上未實現利益攀升到4,294億元，年增五成，是有該統計數字來最賺佳績，有助提升2025年淨值與資本適足率。

金管會公布2025年1月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,244億元（市價列帳）月增0.35%，低於同期台股漲2.1%，顯示金融業站賣方。據估算，1月金融業減碼359億元，較2024年12月加碼356億元，反轉關鍵是壽險業。

2024年12月壽險業續加碼台股431.5億元，2025年初就減碼。1月底壽險業持有台股市值1兆9876億元，月減0.2%遠低於同期台股漲2.1%，推算壽險業單月減碼465億元，全數吞噬了上月的加碼量，終結連二買。

2024年12月銀行業則續減碼130億元，2025年初才見回補；券商操作則相反，去年底加碼54億元，2025年初則小幅減碼17.6億元。