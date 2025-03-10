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國泰金瞄準數位科技人

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信共開出逾7,500名職缺，包括五大職系中的數位科技人才廣招超過800名、儲備幹部逾80名等；此次校園徵才具備3「I」特色：International、AI、IT，代表國泰持續前進及轉型的人才重點策略。 國泰金控／提供
國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信共開出逾7,500名職缺，包括五大職系中的數位科技人才廣招超過800名、儲備幹部逾80名等；此次校園徵才具備3「I」特色：International、AI、IT，代表國泰持續前進及轉型的人才重點策略。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）8日參與2025年度臺大校園徵才博覽會，針對金融科技、上雲、AI等趨勢浪潮，今年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺備受關注，數位科技人才需求逾800位，較去年大增60%，創下歷年新高，成為今年度徵才一大亮點。

為滿足多元金融場景業務需求，國泰擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，如醫學公衛、環安、消防、土木工程等領域皆歡迎，充分展現國泰對跨界、跨域人才不設限的態度。今年國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信預計招募逾7,500名內外勤職缺，橫跨五大職系包含82名儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務菁英等。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信共開出逾7,500名職缺，包括五大職系中的數位科技人才廣招超過800名、儲備幹部逾80名等；此次校園徵才具備3「I」特色：International、AI、IT，代表國泰持續前進及轉型的人才重點策略，更以「國泰共生圈」為主軸，呼應 「Better Together」品牌理念，相信國泰的每一份子都非常重要，在不同崗位及領域上都能有所貢獻，熱烈歡迎各個領域的年輕好手加入國泰大家庭，一起向下扎根、向上成長。

國泰全力推動數位轉型，致力於創造最具競爭力的金融服務場景，並以前所未有的力道進行人才整合及布局，因此數位科技人才、跨界、跨域人才等為今年訴求目標，並全面聚焦AI技術應用與治理、數據上雲、區塊鏈、Web3、金融醫療整合，如透過iFHIR平台等技術，加速醫療數據標準化與交換，提升醫療數位轉型進程。目前已與近20家醫療機構簽訂合作備忘錄（MOU），攜手建立國泰金融醫療生態圈及東南亞數位金融等新興戰略領域；國泰推出多項高潛力職缺，包括AI資料科學分析師、雲端數據管理師、區塊鏈架構師、商業數據分析師、UI/UX用戶體驗設計師等，希望吸引具前瞻視野及專業技術的人才加入。

幹部 校園 職缺

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