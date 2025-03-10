玉山金招手多領域菁英

玉山金控（2884）8日前進臺大校園徵才博覽會，宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。總經理陳茂欽與臺大學長姐現場與同學們互動、分享進入玉山的職涯歷練與海內外學習，陳茂欽強調，有志海外發展者，玉山是好的選擇，特別要求外派同仁須有玉山人風範，「代表台灣、代表玉山」非常重要。

陳茂欽表示，人才是先行指標、也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實人才庫是重要基礎工程。因應亞洲布局、高端客群經營、金融科技創新、綠色永續發展的發展策略，2025年玉山預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域人員，其中包括50位儲備幹部計畫的關鍵人才。

儲備幹部是玉山培育關鍵人才重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪7萬元，通過考核者首年年薪可達百萬，是充滿高度挑戰與成長的舞台。計畫分為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA及科技儲備幹部TMA三大類。

MA設有「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，在法人金融、零售銀行、私人銀行等領域進行完整歷練；TA則分為Capital Market、Trading & Sales及Quant三大組別，聚焦財金交易領域，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA設有Fintech、AI-Big Data及Information Security，著重科技領域人才，結合資訊技術專業及專案管理能力，打造雙軌發展π型人才。

玉山在海外11個國家開設33處營運據點，陳茂欽指出，海外布局是重要策略，目前海外近200名員工，將持續增員，亦有完善輪調制度，國際化對玉山有全面影響，當更多玉山人從海外回台，有助人才庫多元化和品質。人力資源處長郭宸巖說，玉山也重視人文素養，曾舉辦單車環島、創新比賽等，讓同仁有不一樣的視野。