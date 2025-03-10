快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

玉山金招手多領域菁英

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金前進臺大校園徵才博覽會，總經理陳茂欽（左）與人力資源處長郭宸巖親臨攤位，並宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員。記者侯永全／攝影
玉山金前進臺大校園徵才博覽會，總經理陳茂欽（左）與人力資源處長郭宸巖親臨攤位，並宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員。記者侯永全／攝影

玉山金控（2884）8日前進臺大校園徵才博覽會，宣布啟動2025年度徵才計畫，將招募50位儲備幹部及550位優秀人才。總經理陳茂欽與臺大學長姐現場與同學們互動、分享進入玉山的職涯歷練與海內外學習，陳茂欽強調，有志海外發展者，玉山是好的選擇，特別要求外派同仁須有玉山人風範，「代表台灣、代表玉山」非常重要。

陳茂欽表示，人才是先行指標、也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實人才庫是重要基礎工程。因應亞洲布局、高端客群經營、金融科技創新、綠色永續發展的發展策略，2025年玉山預計招募600位菁英，延攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域人員，其中包括50位儲備幹部計畫的關鍵人才。

儲備幹部是玉山培育關鍵人才重要一環，擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會，月薪7萬元，通過考核者首年年薪可達百萬，是充滿高度挑戰與成長的舞台。計畫分為儲備幹部MA、財金儲備幹部TA及科技儲備幹部TMA三大類。

MA設有「銀行業務」及「證券業務」兩大組別，在法人金融、零售銀行、私人銀行等領域進行完整歷練；TA則分為Capital Market、Trading & Sales及Quant三大組別，聚焦財金交易領域，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗。TMA設有Fintech、AI-Big Data及Information Security，著重科技領域人才，結合資訊技術專業及專案管理能力，打造雙軌發展π型人才。

玉山在海外11個國家開設33處營運據點，陳茂欽指出，海外布局是重要策略，目前海外近200名員工，將持續增員，亦有完善輪調制度，國際化對玉山有全面影響，當更多玉山人從海外回台，有助人才庫多元化和品質。人力資源處長郭宸巖說，玉山也重視人文素養，曾舉辦單車環島、創新比賽等，讓同仁有不一樣的視野。

幹部 玉山 財富

延伸閱讀

玉山前進台大校園徵才博覽會 MA 首年年薪達百萬

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

玉山家樂福聯名卡合作終止 換發升級玉山Unicard

玉山贈裝備 扎根射箭運動

相關新聞

保單強制執行 豁免範圍拍板

攸關保單強制執行豁免範圍的保險法修正草案，金管會已擬妥修法內容，知情人士說，金管會已拍板解約金豁免範圍，將訂在金額未達債...

面對電價可能調漲衝擊 央行「預防性升息」壓力浮現

中央銀行下周四（20日）將召開今年首季理監事會議，金融圈主管表示，4月電價面臨調漲壓力，央行今年恐難跟進聯準會啟動降息循...

退休金算盤／儲蓄險三大優勢…理財利器

兼具保障與儲蓄功能的儲蓄保險，是大眾理財規劃的首選，因為儲蓄險不僅能有效累積資產，提供財務安全保護，還能提供強大的保障功...

物價恐漲 金融業：今年有升息壓力

中央銀行將於下周四（廿日）召開今年首季理監事會議，金融圈主管表示，國內四月電價面臨調漲壓力，恐衝擊民生服務業，央行今年恐...

保險法修法…行使介入權對象 擴及兄弟姊妹

金管會推動保險法修法，除了訂定保單強制執行的豁免範圍，另一個修法重點是擴大行使介入權的對象範圍。據指出，這次修法除了將行...

央行20日召開理監事會議 市場關切房市管制效應

中央銀行將於3月20日召開理監事會議，金融圈提出三大問題。第一，央行今年上半年是否會因國內電價調漲啟動「預防性升息」？第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。