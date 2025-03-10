培育AI高手 打造台新腦

隨著數位化轉型的快速發展，台新重視數位領域人才的招募與培育，特別是IT、AI等領域，因此，台新於三年前設立創新科技部，以「AI賦能」為核心理念，打造自有生成式AI大腦「台新腦」，並導入AI運用工具，建立AI治理規範與控管措施，及可信賴、負責任的AI系統，升級金融服務及產品。此外，台新於2024年設置金控數位科技長辦公室，期能藉由AI來推動創新並提升競爭力。

而台新亦領先同業設立全新職位「AI訓練師」（AI Training Manager），擔任「台新腦」的品質把關者，進而推動金融服務的創新與進步，鞏固台新銀行在金融科技領域的領先地位。

為培養產業人才，台新銀行也深入校園，透過產學合作，與八所大專院校共同舉辦AI人才培育實習計畫，邀請對AI有興趣的學生，加入台新AI實習生行列。目前正在執行的台新腦專案，已經吸引許多頂尖學府的學生爭相加入實習的行列，台新也藉此提早延攬優秀人才，待學生畢業後即可成為台新的即戰力。2025年將有至少超過百個數位相關職缺，希望更多具備數位化思維與技術背景的優秀人才加入，協助金控在數位化的浪潮中穩步前行。

新鮮人潛力無窮，因此台新金特別設計一系列專為新鮮人量身打造的培訓計畫，幫助他們快速適應工作環境，新鮮人進入台新後，透過所有子公司共通的新人營訓練，不僅能讓跨公司、跨部門的員工有機會建立人脈與合作關係，進行交流與學習，也能促進員工對公司的文化認同，增加歸屬感。