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台新金校園徵才 釋3,500職缺

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新金參與臺大徵才博覽會，台新銀行總經理林淑真（前三排右八）與台新儲備菁英及員工合影。 台新金控／提供
台新金參與臺大徵才博覽會，台新銀行總經理林淑真（前三排右八）與台新儲備菁英及員工合影。 台新金控／提供

台新金控（2887）8日參與臺大徵才博覽會，秉持創新的核心價值及善盡社會責任的企業精神，積極為青年人才搭建多元創新的職涯舞台。

台新今年釋出超過3,500個職缺，涵蓋數位金融、科技發展、行銷與管理等領域，3月起陸續於北中南各大學院校舉辦超過20場徵才活動。首場在臺大校園舉辦的徵才活動參與學生絡繹不絕，臺大學生們對於台新「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 2.0 職場體驗計畫」與台新MA夥伴們討論熱烈，展現高度興趣。

台新銀行總經理林淑真表示，台新的儲備菁英專案已執行超過20年，為台新重點發展的人才培育專案，台新有許多中高階主管都是由MA專案培育出來的人才，MA計畫有完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任Mentor以及優於同業的獎酬制度，台新儲備菁英年薪超過百萬，今年MA招募名額預計為70人，目前已有超過百人參與面試。台新邀請尚未投遞履歷的優秀人才，3月底前至台新人才招募網投遞履歷，把握成為儲備菁英的機會。

此外，台新「Early Win 2.0職場體驗計畫」長期與各大專院校進行產學合作，近期更榮獲「Asset永續典範社會創新獎-人才培育獎」，今年預計提供300位在校生加入台新體驗職場生活。除了金融業務類型的實習外，去年參與「台新腦」專案的AI實習生表現優異，實習計畫更大獲學生好評，台新將繼續招募優秀實習生投入人工智慧「台新腦」專案，讓台新透過學生的視角，推動金融服務的創新與進步。

台新積極招手多元人才，並提供全方位的福利措施，例如多項優於法令的假別以及彈性工時等，同時定期舉辦多樣化的身心健康講座、健康促進活動及軟性通識課程，以支持員工能於工作、家庭及生活間取得平衡。

台新金繼首場臺灣大學校園徵才活動後，將陸續至政治大學、台北大學、陽明交通大學、成功大學等舉辦校園巡迴說明會，積極延攬各領域的青年學子加入台新，相關職缺可至台新人才招募網或FB台新人才Cool 查詢。

實習 校園 菁英

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