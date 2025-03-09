轉嫁人生風險 壽險業建議醫療健康保險不可或缺

台灣社會保險觀念普遍建立，對於購買保險亦抱持開放正向的態度，然而保險規劃與經濟負擔能力息息相關，特別是年輕族群，保險規劃更要審慎斟酌。宏泰人壽建議，除了基礎的意外險之外，醫療健康保險不可或缺，可依照自己目前的經濟條件予以選擇及投保，再逐步完善相關保障。

宏泰人壽表示，台灣社會普遍了解保險能夠轉嫁人生風險，對於購買保險並不排斥，也能以開放正向的態度為自己及家人規劃保險保障。早期父母為小孩設想，在年幼時即為其規劃保險，而隨著時間推移、小孩成長，再加上社會趨勢、生活條件、醫療環境不斷進步與變化，當年所購買的保險對於成年後的下一代或有所不足之處，因此這些年輕族群在有工作能力之後，必須重新檢視保險規劃的合宜性。

許多年輕族群認為購買保險主要取決於口袋深度。在收入有限的情況下，除了基礎的意外險，還要另外投保醫療健康保險，保費支出提高確實會讓人考慮再三、躑躅不前。對此，宏泰人壽建議，醫療健康保險有不可或缺的必要性，因此可依循選擇意外險的原則，先有了基礎的保障，在經濟負擔能力提升之後，再更進一步地加以強化及完善。

宏泰人壽以自家的「宏泰人壽享好康終身醫療健康保險（WHA）」為例說明，其提供核心保障，給付項目包括住院醫療保險金、門診手術費用保險金、住院手術費用保險金、重大手術費用保險金及創傷處置保險金，由於保障聚焦於醫療，不涵蓋身故保險金及失能保險金，所繳保費相對更合於年輕族群所能負擔。

宏泰人壽提醒年輕族群，投保醫療健康保險除了確認經濟負擔能力之外，各種保險條件也必須要逐一檢視及評估，例如住院日額的理賠及手術項目等等，以WHA為例，保單條款內所列的項目就明白指出為「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」第二部第二章第七節所載的手術。有了基本可因應的醫療健康保險之後，每年再進行保單健診、重新權衡收入支出比重，針對弱點進行強化，讓保險逐步切合自己的需求，成為保障人生的最佳後盾。