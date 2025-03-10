保險小百科／投保旅平險 留意三細節

旅行平安保險一般簡稱「旅平險」，指在進行國內外旅遊時，為避免未知事故對身體造成損失，而將風險轉嫁予保險公司所投保之保險。

投保旅行平安保險以旅遊、商務出差、探親、遊學為目的，並以天數為投保計算單位（每24小時為一天），國內旅行最高可投保30天，而海外旅行最高可投保180天。保險業者表示，人壽保險公司的旅行平安險提供的保險項目通常以下列三項為主：意外身故、失能、傷害醫療、海外突發疾病。

投保旅平險有三點要注意。一、年齡限制：部分旅平險產品針對投保年齡設有上限，而老人與未成年孩童保額也設有上限，因此投保前要多留意。二、身故、失能僅理賠意外事故：旅平險的身故、失能保險金，僅針對意外事故理賠，如果是由自身疾病所引發的就不理賠。三、海外突發疾病不賠法定傳染病：目前國內僅五家有賠法定傳染病，其他保險公司都將法傳列為除外項目。