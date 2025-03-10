退休金算盤／儲蓄險三大優勢…理財利器

兼具保障與儲蓄功能的儲蓄保險，是大眾理財規劃的首選，因為儲蓄險不僅能有效累積資產，提供財務安全保護，還能提供強大的保障功能，讓生活更有保障、未來更為穩定，因此專家認為儲蓄險是退休理財不可或缺的配備之一。

中租保經副總經理蔡宏智表示，儲蓄險的基本概念是結合保障與儲蓄功能，保戶在繳交保費的同時，除了享有意外、疾病或壽險等保障，還能根據保險商品的功能與特性，獲得穩定的回報。與一般儲蓄相比，儲蓄保險更具有穩健的收益及風險管理的優勢。

蔡宏智表示，儲蓄保險並具有靈活彈性，保戶根據需求選擇定期儲蓄或一次性繳費，期滿後，也可依需求選擇領取保險金或繼續保有保單，可以配合人生不同階段，包括準備退休或是購屋等重大開支需要，儲蓄險都能提供穩定的財務支援。

中租保經分析儲蓄保險的三大優勢，一是穩定回報；比一般儲蓄方式更穩健，不論是利率變動型保單或分紅保單都更具優勢。其次是全方位保障；除了儲蓄功能，還能提供包括身故、意外傷害、重大疾病等保障，確保保戶生活不因突發風險受影響。第三是靈活性高；不同於傳統理財方式，儲蓄保險具備高度靈活性，保戶可以依照自身需求，選擇適合的繳費方式和保障內容，甚至可以選擇部分支領或調整保險金額。

蔡宏智並表示，隨著平均壽命增加，建議民眾退休理財選擇保險商品，可考慮「外溢保單」，也就是在保單中納入「健康獎勵」，外溢保單通常透過保費折減、增加保額或加值給付等方式，鼓勵保戶維持健康狀態、降低罹病率。以宏泰人壽最新推出的「金滿溢健康醫療終身保險（WHC）」為例，兼具醫療保障與儲蓄險的功能，保障內容中就包含了「未住院健康鼓勵保險金給付」，只要在契約有效期間內，亦即自第一保單年度起，於每一保單年度末，被保險人未因當年度的保險事故住院申領理賠保險金，就有機會享有鼓勵性質的現金回饋，而體況達標者於第三保單年度起，亦可享有健康促進增額保障。

至於喜歡穩定儲蓄、具備較高退休準備意識的民眾，蔡宏智表示，這時可選擇分紅類型的儲蓄保險。例如富邦人壽「美富優退外幣分紅終身保險」，提供了3年期及6年期兩種繳費選擇，保戶可依據自身財務狀況進行配置。投保後依條款約定計算如有可分配的年度保單紅利，將以增購保額的方式給付，讓保障與資產有機會隨著時間逐年遞增；而在保戶指定年齡的前一保單年度屆滿開始還本後，保戶還有機會年領總繳保費10%以上的生存保險金，活到老領到老，最長可領到保險年齡屆滿98歲前，全方位保障保戶及家庭的生活品質。