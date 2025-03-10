專家教你保／醫護人員規劃保障 四點不漏

醫護從業人員為守護所有人的生命健康辛勤付出，但也因為長時間工時及工作場所的特殊性，承受比其他職業相對更高的健康風險；曾經身為護理師的我，總是會特別提醒身旁仍在醫護崗位服務的同學和同事們，每天辛勤忙碌照顧患者的同時，更要重視自身健康，除了身體要定時健檢，保單也要定期檢視，確認保障內容是否仍符合現階段的人生需求，為自己規劃一個完整充足的醫療防護網。

醫護人員對工作的熱情與使命感，讓他們想休息又不敢提早退休；雖然都有基本保障，但還是會擔心日常自身體況，同時也擔憂未來退休後的生活。身為過來人，結合醫護及保險的專業，建議醫護人員的保障規劃，可從以下四大重點著手：

一、「重大傷病險」事先備更安心：醫護人員工時長、壓力大，建議可規劃重大傷病險，保障額度則以年收入的三倍為主。有別於以往重大疾病險只保障七大項目，重大傷病險則是依據中央健保署重大傷病證明資格，涵蓋22類重大傷病，可細分300多項疾病，若取得重大傷病證明後，即可獲得一整筆理賠金，降低經濟和生活的衝擊，以及自費醫療的負擔。

二、必保「終身實支實付醫療險」：現代醫療的與時俱進，相信第一線的醫護人員最有感，許多新穎的手術治療、自費藥物，能使手術傷口較小、恢復速度較快，但未列健保支付項目居多。隨著年紀漸大，身體老化所帶來的醫療費用需求將逐年遞增，若不想增加家人負擔，終身實支實付醫療險是必保的風險缺口。

三、「長期照護保險」不可少：護理人員在醫院經常看到長期臥床的患者與家屬間辛苦的照護過程，除患者和家人必須面對漫長的病程，後續治療和照護所衍生的龐大費用，亦將為家庭成員帶來沉重的經濟與心理負擔。老化是不可逆的現象，若能提前規劃長照險，有助提前轉嫁長壽風險。

四、「退休規劃保障」要趁早：大多數的護理人員非公務人員，而是任職於一般醫院或診所，與一般上班族相同，若想要在退休後過上安穩生活，勢必得在退休前多做準備，建議可善用台幣或美元利率變動型等多元保險商品，作為退休後經濟來源的助力之一，生活更安心。

我一直希望能做醫護人員最幸福的保障規劃專家，讓他們都能安心工作，無後顧之憂；而我們也能在需要時，得到他們最專業的照顧。

（本文由凱基人壽佳慶通訊處業務襄理黃淑貞提供，記者戴玉翔採訪整理）