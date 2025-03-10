外溢保單加碼回饋 擴大健康生態系

健康險熱賣，尤其外溢保單也大受歡迎，顯示國人對健康的重視，國內壽險業者也透過外溢機制擴大健康生態系。國泰人壽推動未來所有健康險都嵌入外溢機制，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點；台灣人壽則創新TeamWalk健康管理新模式，提出外溢保單連結運動數據概念，初估可回饋最高10%保費抵減。

國泰人壽透過健康促進計劃與健康促進（外溢）保單已改變百萬人的健康生活，創造上億人次健康互動，近六年外溢保單新契約保費收入累計達411億元，為業界之冠。

國泰人壽日前發表全新健康主張「讓健康有力於你」 ，預計每年投資億元於健康行動，從商品、服務、平台到跨域攬才，打造全配版健康促進機制，其中包括以「FitBack健康吧」為核心，推動「健康險全外溢」與「點數激勵計劃」，未來國壽所有健康險都將嵌入外溢機制，除原有的保費折抵外，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點，指定外溢保單之被保險人只要每周參與「FitBack健康吧」健康促進任務且達標，一年最高可獲得2,600點小樹點獎勵，一點等於新台幣1元。

台灣人壽長期推廣健康促進，旗下的職場健康管理App TeamWalk首度與數發部、資策會、Curves運動及宇康醫電異業結盟，建構「運動數據創新應用生態系」，成為第一家參與行政院數位發展部創新實證的壽險業者。

台壽說明，以外溢保單連結運動數據概念，透過62萬筆大數據，針對健康狀態、運動表現、積極度與時效性四大因素進行演算，建構運動健康綜合評估模型，為保戶打造專屬的保險方案，不僅精準掌握客戶健康狀況，若實證運動頻率及健身成效與降低保險給付成本有正向關聯，初估還可提供3至10%保費折減回饋，進一步激勵保戶持續運動，促成雙贏，擴大多元生態圈。