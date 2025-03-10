外溢保單熱賣 兵家必爭 去年整體初年度保費逾277億元

外溢保單自2016年開辦以來的表現，初年度保費收入逐年成長，據金管會統計，2024年外溢保單初年度保費277.5億元，年增34%，壽險公司也積極搶市占，初年度保費由國泰人壽以178.5億元拿下「外溢保費王」，保費亞軍南山人壽則以58.4萬件的件數取勝，搶下「外溢件數王」。

國人健康意識抬頭，外溢保單近年成為各家壽險兵家必爭之地。金管會目前已核准及備查15家壽險公司共245張具外溢效果之保險商品，據保險局統計，2024年外溢保單賣出119.6萬件，件數較2023年增加6.7萬件、年增6%，初年度保費收入則達277.5億元，較2023年的207.5億元，增加70億元、年增34%。

在銷售外溢保單的15家公司中，若以初年度保費來看，國泰人壽保費收入達178億5,446萬元，拿下「外溢保費王」，南山人壽保費收入56億192萬元，富邦人壽保費收入24億9,968萬元，排在第二、三名。以件數來看，南山人壽以58萬4,261件取勝，搶下「外溢件數王」，國泰人壽件數42萬6,848件，富邦人壽達12萬1,810件，三大壽險囊括逾九成。

外溢保單依性質區分，若扣除「其他類」混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單，共三大類型。

2024年以健走型保單買氣最佳，初年度保費收入逾151.1億元、新契約件數45.4萬件，其次為健檢型保單，初年度保費收入46.3億元、新契約件數25.2萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單初年度保費收入24.4億元、新契約件數12.1萬件。

另外，金管會已核准及備查七家壽險業、一共48張實務給付型保險商品，根據統計，2024年銷售件數年減7%至26.1萬件，初年度保費收入年減52%至17.4億元。而初年度保費收入前三名的保險公司依序為國泰人壽、全球人壽、富邦人壽。

實物給付型保單主要分為殯葬服務、醫療服務、健康管理服務三種類型，其中最受歡迎為提供醫療服務保單，2024年賣出26.1萬件、初年度保費收入為17.4億元，目前有五家保險業者推出。殯葬服務保單2024年僅銷售86件、初年度保費收入164萬元；健康管理服務」保單仍掛零。