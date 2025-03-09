櫃買中心舉辦插秧活動 支持永續農業、實踐社會責任

櫃買中心（Taipei Exchange）致力於成為全方位永續交易所，積極推動上櫃企業落實ESG（環境、社會、公司治理），並透過金融生態圈的運作，關注社會與家庭福祉，投入公益行動，環境永續發展與照顧弱勢族群，響應聯合國永續發展目標（SDG），展現高度的社會責任感，為國家社會、企業與員工共創美好未來。

為提升員工的永續意識並透過實際行動支持有機農業，櫃買中心於2025年3月9日舉辦插秧活動，號召員工攜家帶眷體驗有機農耕。活動當天，由櫃買中心主任秘書林婉蓉帶領，眾人依循傳統儀式祭天祈求五穀豐收，接著大朋友、小朋友們一起捲起褲管、下田插秧，完成插秧後，大家享用農村餐桌的美味佳餚，並透過食農教育，深刻體會生態環境的重要性。

林婉蓉表示，櫃買中心長期支持有機農業，這次活動讓員工與家人親身參與插秧，體驗永續農耕的價值與有機生活的意義；未來，櫃買中心將持續透過多元活動，推動全民提升永續意識，共同實踐綠色生活。

自2017年起，櫃買中心每年與「保證責任宜蘭縣有健有機農產生產合作社」合作契作有機稻米，並將收成捐贈給19個社福機構，幫助經濟弱勢族群。透過認養有機稻田，櫃買中心推動友善、無毒的耕作方式，支持有機農業，並協助農村發展與環境保育，同時提供有需求的家庭更健康的糧食。