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永豐金證券榮獲「2025卓越證券評比」兩大獎

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

深耕財富管理、數位創新，永豐金證券發展兩大核心策略成果豐碩，從小資存股、高端客戶理財、到家族傳承信託，運用數位科技打造高效率專業多元服務，亮眼成就榮獲「2025卓越證券評比-最佳財富管理、最佳數位金融服務」兩大殊榮。

堅持追求數位金融創新，永豐金證券在數位科技發展成績斐然，除了持續優化「大戶投APP」、「大戶豐APP」及「豐存股」等數位金融平台，讓投資變得更簡單，並自建金融知識平台「豐雲學堂」與「豐雲學堂-豐學Prime」，提供從入門到進階的金融投資課程，以深入的市場策略分析及個人化學習方案，協助各類型投資人持續充實金融知識。

永豐金證券指出，2024年底，「豐雲學堂」累積總流量突破2,900萬次，「豐雲學堂-豐學Prime」訂閱數超過5,000次，展現在金融教育領域的深厚影響力，為業界少見，以創新科技實現普惠金融，致力成為投資人最信賴的財富管理夥伴。

在財富管理領域深耕多年，永豐金證券以一站式服務滿足所有理財需求，發展完整的投資平台，涵蓋台股、複委託與信託等多元產品服務，協助投資人根據個人風險承受度與目標進行靈活配置，在追求投資成長的同時兼顧資產穩健性，在本屆評比中榮獲最佳財富管理大獎。

近期虛擬資產成為熱門話題，永豐金證券領先業界開啟虛擬資產ETF交易，再次展現卓越專業服務，讓投資人享受便捷以及安全的服務。

永豐金證券表示，高資產客戶的稅務安排與資產傳承，亦為財富管理的核心重點，特別延攬財稅專家強化團隊專業素養，並發展家族股權彈性配置型信託，提供兩大核心功能：動態受益比例信託-讓企業主每年調整家族成員或員工的股權分配比例，激勵成員積極貢獻；核心股權信託-企業主將關鍵股權交付信託管控，協助股權不外流並維持家族對企業的控制。

目前量身訂作有價證券信託累積受託資產規模超過新台幣13億元，市占76%位居券商之冠。永豐金證券指出，將持續強化專業團隊，整合金流、法律、稅務等多領域服務，並加強數位化平台的應用，提供客戶更便捷的股權管理服務，引領家族財富傳承的創新與發展。

永豐金 財富管理

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