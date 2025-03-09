中信金招募7500人 前進台大校園

中信金控今年招募人數上看七千五百人，八日前進「VISION 二○二五台大校園徵才博覽會」，由中信金控總經理高麗雪率領金控跟子公司高層參加，高麗雪本身就是中信金八十四級儲備幹部，現場以大學姐身分和同學分享金融業服務的寶貴經歷，台大學生反應熱烈。

今年中信金的ＭＡ計畫預計招募逾六十位海內外跨界菁英，升遷主管職較一般同仁快速二至三倍，每兩個人就有一人擔任管理職或擁有外派經歷。

高麗雪指出，金融業涵蓋銀行、證券、保險等多元領域，中國信託在整體營運績效、數位創新科技、永續金融發展等面向績效卓越，深受海內外專業機構與客戶肯定。

高麗雪更進一步分享儲備幹部經驗，她曾於企劃單位、國際業務策略與管理、財務單位間跨部門輪調，接連擔任中信金控財務長、主任秘書等要職，並外派至中國信託子行日本東京之星銀行，協助組織整併與人才優化等專案，使她的職涯發展獲完整訓練。

昨天參與的中信營運高層，包括證券事業長張浴澤、中信銀行個人金融執行長楊淑惠與東南亞法金事業處處長黃勝文，以及台灣人壽總經理莊中慶等，共同出席的中信銀行數位平台經營處長李雅婷本身亦是九十三級儲備幹部。

今年中信銀行配合業務與海外布局策略，法人金融部分持續開辦「國際法金業務菁英計畫（ＩＲＭ）」，現已有兩屆ＩＲＭ派駐至泰國、新加坡、越南、日本、香港、上海、美國，個人金融部分，「儲備理財規劃師計畫（ＦＰ）」為業界唯一二點五年客製化專屬培訓制度，同時精進「儲備理財專員（ＪＦＡ）計畫」。