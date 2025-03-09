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台電擬電價3劇本 恐漲民生店家 逾1500萬戶受影響

金融業投資美國 需才孔亟

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

金融機構吹起整併風，且海外拓點積極，包括中信金（2891）總經理高麗雪、玉山金（2884）總經理陳茂欽、台新銀行總經理林淑真昨（8）日不約而同表示，透過併購擴大版圖是重要策略，投資美國更成顯學，海內外人才需求加大。

各大金控昨日齊聚台大校園徵才博覽會，高麗雪表示，她在中信30年看到產業蓬勃發展，中信在金融業不斷成長，一直以來希望自我有機成長自立自強外，不排除在銀行、保險、證券或投信等領域，以合併方式提高市場聲量，有任何案子都會考慮。

她提到，中信銀海外獲利占比三成以上，海外成長特別好，在東南亞基盤大，需要很多人才。在美國亦有20多年發展，有一子行、東西岸皆有分行，現在加大對西岸和亞利桑那、德州布局，會先設辦事處支撐當地需求，再視後續發展設立分行。

陳茂欽強調，海外分行貢獻最大是香港，新加坡急起直追，正加大投資新加坡力道。同時長期看好日本市場，不排除開設第四據點。此外，「川普效應」讓企業赴美國設點投資變得必要。

林淑真說，台灣金融業要不斷擴大，透過併購是很好的機會，組織愈大機會愈多。台新海外拓點趨積極，去年開立福岡支行，未來拓點腳步會加快。

中信銀 美國

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