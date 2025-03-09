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觀察站／拉齊AI戰力 政府應扮神隊友

聯合報／ 本報記者朱漢崙
賴清德總統上任即宣示打詐決心，但台灣仍難以擺脫詐騙天堂的汙名。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統上任即宣示打詐決心，但台灣仍難以擺脫詐騙天堂的汙名。圖／聯合報系資料照片

打詐要成功，除了金融業者要發憤圖強之外，政府相關部門政策也要配合，政府應該成為企業及民眾阻詐重要助力，而不是對外指責但搞不清根本原因的豬隊友。

例如，相較於行詐獲取的暴利，詐欺罪刑太輕就是一大問題，完全沒有嚇阻作用，金融業即使應用ＡＩ防詐也疲於奔命。另一個問題在於金融業ＡＩ資源上有多寡及強弱不等的問題，倘若戰力不齊，就成為破口之一；各部會監理強度不一，造成ＡＩ執行阻詐的挑戰，是執行阻詐的另一個破口。

即使有了ＡＩ技術助攻，政府法令能否跟上，民眾是否願意配合，也是問題。

另一個政府應該積極投入的，則是從旁協助金融業或跨業聯盟效能推進，尤其是ＡＩ資源運用，也應該在銀行體系之間達成「普惠」效果。

金流阻詐涉及各銀行龐大的客群，金額大量複雜度又高，都需要極大的算力，須有具算力資源的機構和政府機構來幫忙，才能解決金流走到一半就接不起來的困境。此外，銀行若上雲的能力不足，就會影響算力，亦會阻礙其用ＡＩ防詐的成效。

未來中信將與政府合作建立「國家級防詐平台」，就是希望解決金融業單兵作戰、規模與資源的不對等這些問題；若政府機關能推動銀行在合規範圍內取得電信資料，並由電信業者組成聯盟，共同提供風險資訊，將大幅提升銀行阻擋人頭戶的能力。

此外，詐團現在都會先瞄準盜取個資，政府更需要與科技業合作，發展ＡＩ預測高風險被害人的技術，特別是網路安全，更已是國家安全等級的重要防護基礎。例如最近Bybit貨幣交易所遭駭客竊走價值十五億美元以太幣來看，此種透過社會工程學滲透的多簽機制，不僅是向企業進行勒索，對於數位資產可以直接盜取，盜取企業的民眾個資後，還會賣給詐欺集團，政府在詐團發動ＡＩ科技大戰的當下，對此須更有警覺。

詐欺 風險

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