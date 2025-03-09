異業聯防 警示帳戶抓一串粽

台灣詐騙太猖獗，除了金融業集體組成聯盟打群架之外，專家更疾呼跨產業聯盟的重要性。金融總會、銀行公會理事長，同時也是兆豐金控董事長董瑞斌分析，目前九大行庫組成的「金融與科技反詐騙聯盟」在客群上的相似度比民營銀行更高，也更需要透過跨產業的異業合作來補強，這是成立該跨產業聯盟的初衷。

法務部日前因為警示帳戶多而點名公股銀行必須努力，但事實上公股銀行不能拒絕可疑戶開戶、存款規模又遠甚於許多銀行，原本就有先天的困難。

「金融與科技反詐騙聯盟」是由董瑞斌發起，由兆豐銀行率九大行庫與九家高科技業者共同成立。這個公股打詐聯盟除了希望透過打群架來精進阻詐效能，就連ＡＩ大廠輝達台灣分公司也加入陣容，輝達執行長黃仁勳返美之後不僅批下核准台灣分公司加入的公文，甚至還讓台灣分公司成立task force專案小組，特別配置部分算力，支援公股大聯盟打詐效能。

董瑞斌也指出，異業結盟專注打詐，這是這個聯盟最大的特色，尤其，與聯盟合作的九家科技業者都是不同領域的佼佼者，例如微軟以資訊系統的架構最具代表性，ＳＡＳ強於演算法和統計分析，Line在社群上有影響力，成員還有虛擬貨幣聯盟成員加入阻詐。

愈來愈多詐團將詐款用虛擬貨幣形式匯出，使得虛擬幣阻詐愈趨重要。中信金資訊最高主管賈景光指出，電信、電子支付、第三方支付、虛擬貨幣交易所等共同聯防，有助於更完整掌握並偵測可疑金流，尤其最後這二道倘若能掌握，對整體金流判斷會更清楚。

遠銀作為台灣加密貨幣法幣出入金規模最大銀行，運用ＡＩ，也更進一步和虛擬貨幣交易所進行阻詐聯防。

身兼遠銀防詐最高主管的ＡＩ數位金融長戴松志指出，遠銀除了從開戶識別、交易異常監控到即時攔截詐騙金流，全程運用ＡＩ與數位科技之外，當可疑帳戶與虛幣交易所連結時，也將同步通知交易所凍結相關虛擬資產帳戶。交易所若發現錢包出現異常跡象，也會主動通報銀行，共同強化防詐合作。

玉山金科技長張智星認為，警示帳戶被辨識後，接下來了解這個人的電郵帳號、手機號碼，再透過和數發部進行其他異業交流的合作，將更進一步發現，該電郵帳號用在臉書或line的註冊，進而掌握哪些詐騙群組和這個email、手機號碼有關，這就是異業合作的貢獻。