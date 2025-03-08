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南山人壽總座：今年市場詭譎 主軸續賣高價值保單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

南山人壽今 (8) 日前進台大校園徵才博覽會，釋出500名內勤職缺。展望景氣，總經理范文偉指出，今年景氣詭譎多變，還是要謹慎面對，密切注意美國政策。對於安聯人壽喊出全年初年度保費 (FYP) 力拚業界前三，范文偉笑稱樂觀面對，是良性競爭，也會激勵南山要更努力，今年主軸還是朝向銷售高價值保單，不會為業績主推單一險種。

范文偉以台大學長身分回到台大校園徵才博覽會分享自己就是32年前南山人壽第一代儲備幹部（MA），經歷輪調九個部門後升到公司總經理，今年至少招募十名MA，且薪資水準在所有金融業當中極具競爭力，與金控公司相當，首年年薪都能破百萬。

南山人壽投資型保單銷售禁令在去年初解除，對於今年目標，范文偉受訪表示，南山不會主推任何一個單一險種，保險公司經營還是要以分散為主要考量，亦考慮到整體客戶的需求，不會為了業績而去推單一商品。對於安聯要挑戰市場第三樂觀面對，這也是良性競爭，激勵自己要更努力。

他說，由於 2026 年即將接軌IFRS 17與 TW-ICS，南山今年的主軸還是朝向比較高價值的保單，例如長年期的保障險、意外險、健康險，對於長期經營較有幫助。

對於全年CSM目標，范文偉透露，南山努力目標大多落在500-600億元之間，各家壽險的水準都有不同的考量，與業務量大小、資本需求及長期商品發展策略有關，較難互相比較。

保單 南山人壽 台大

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