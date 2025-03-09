兆豐、永豐、國泰金股利吸睛 市場期待公布政策

民眾被詐騙的場景已多到幾乎天天上演，在詐騙最後一關的金融機構承受極大阻詐壓力，金融機構聯手用AI做為武器，展開與詐團之間的鬥智鬥力。金融業者形容，這是一場「比快也比準度」的戰爭。

2025-03-09 05:50