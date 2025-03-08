為Z世代量身打造 南山人壽MA儲備幹部百萬年薪

人才戰開打，南山人壽今年開出500名內勤職缺，8日前進臺大校園徵才博覽會向Z世代菁英廣發英雄帖，針對金融科技、數位轉型、ESG永續浪潮，今年徵才聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等人才，具備接軌IFRS17相關之精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募的重點。其中，最受矚目的職缺是專為Z世代量身打造的「2025 MA儲備幹部計畫」，以打造未來管理人才為目標，透過全面的培訓體系，提供百萬年薪及快速職涯發展機會，吸引許多具企圖心的準職場新鮮人前來挑戰。

AI浪潮來襲，加上保險業接軌IFRS 17及TW-IC在即，企業必須比以往快速應變，人才也必須具有多樣性，才能因應社會的變化。南山人壽以永續思維出發，為人才素養扎根，打造學習型組織，並且延攬多元跨域的專業人才，壯大團隊實力；此外，更積極投入人才培育工程，為員工提供全面發展和持續進步的平台，追求專業卓越的同時，也體驗到成長的樂趣和成就感。

南山人壽總經理范文偉表示，新世代員工關注職場是否有學習成長機會、重視企業永續，並且積極擁抱創新與數位發展，因此，南山人壽加速近年數位轉型腳步，除了引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab，梳理、輔助業務流程，啟動RPA與AI的廣泛應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式。今年四月，南山人壽將成立全新的數位轉型基地，作為南山數位轉型的引擎，為數位創新人才打造嶄新的辦公空間，創造開放、多元、彈性的工作環境，向各界FinTech人才招手，加速南山數位轉型布局。

儲備幹部計畫是南山人壽培育關鍵人才的重要一環，也是最受準畢業生關注的職缺之一。南山人壽「2025 MA儲備幹部計畫」以打造未來管理人才為目標，透過集中訓練、全方位職能培訓及高階管理經驗傳承，系統性地培育人才，透過多項領域輪調培養專業領域深度及廣度，並由高階主管親自擔任職涯導師。訓練分為三大領域：「通路策略擬定」、「服務策略規劃」、「數位專案參與」，不僅能參與FinTech專案，運用數位技術發揮創新能力，共同驅動數位轉型，也能精進保險核心知識與經營管理能力，年薪突破百萬元，為Z世代畢業生打造快速晉升管理階層的職涯藍圖。

「2025 MA儲備幹部計畫」招募自即日起至3月31日止，徵才不限科系，歡迎海內外大學、研究所畢業生以及工作經驗三年以內有意應徵者，請至南山人壽人才招募網站填寫履歷。