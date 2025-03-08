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台新總座：金融業擴大透過併購是好機會 海外拓點將加快

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金參與台大徵才博覽會，台新銀行總經理林淑真(圖中)與台新儲備菁英及員工合影。林勁傑／攝影
台新金參與台大徵才博覽會，台新銀行總經理林淑真(圖中)與台新儲備菁英及員工合影。林勁傑／攝影

台新銀行總經理林淑真8日於台大校園徵才活動表示，台灣金融業仍要不斷擴大，透過併購是很好的機會，組織愈大機會愈多。台新（2887）海外拓點積極，去年開立福岡之行，未來拓點腳步會加快，不管在東南亞或日本、甚至大家看到台積電（2330）到美國去，未來銀行都可能拓點，歡迎年輕人加入。

林淑真表示，年輕人愈來愈多喜歡走國際路線，台新海外拓點愈趨積極，去年開設日本福岡支行，未來拓點腳步會加快，不管東南亞或日本、甚至大家看到台積電到美國去，未來銀行都有可能拓點，對於喜歡走國際路線的年輕人，非常歡迎加入。

她強調，台新的「儲備菁英計畫(MA Program)」已執行超過20年，為台新重點發展的人才培育專案，台新有許多中高階主管都是由MA專案培育出來的人才，MA計畫有完整的培育機制、優秀的MA學長姐指導、高階主管擔任Mentor以及優於同業的獎酬制度，台新儲備菁英年薪超過百萬，今年MA招募名額預計為70人，競爭更勝往年，目前已有超過百人參與面試。至於整個金控有3,500個職缺。

台新 台積電 東南亞

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