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台大徵才博覽會！三大金控釋2.1萬職缺 FinTech超夯

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影
匯聚頂尖企業與產業趨勢，全台規模最大、最具前瞻性的產學交流平台「2025台大校園徵才博覽會」上午登場，參與的企業攤位、工作人員與年輕學子擠滿台大椰林大道。記者侯永全／攝影

台大徵才博覽會今天登場，各金控與旗下子公司大批招人，許多高層親自到現場分享經歷，試圖讓學生更了解職場環境與各職缺具體內容，其中，規模前三大的富邦金、國泰金、中信金共釋出21700職缺；儲備幹部是金融科系學生所嚮往的職缺之一，多家金控開出入職首年年薪百萬的待遇搶爭人才。

國泰金控共釋出7500位職缺，其中，逾800位數位科技人才，較去年增6成，創下新高，儲備幹部也有釋出82名職缺。國泰世華銀行總經理李偉正表示，為提供客戶多元金融服務，積極招募跨領域人才，橫跨五大職系，包含儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務菁英。

富邦金控共釋出6700位職缺，招募範疇涵蓋9家公司、6領域、28個組別。富邦金控總經理韓蔚廷指出，今年儲備幹部計劃正式邁向第21期，提供銀行、證券、保險等跨域整合資源，職缺涵蓋法人業務、投資研究與交易、數據科學、數位金融、經營管理、金融商品，兩年培訓期有兩次升遷機會，首年可挑戰百萬年薪，現在可上網投履歷，收件至31日，招募大學以上，不限科系。

中信金控共釋出7500位職缺，其中含60位儲備幹部。中國信託金控總經理高麗雪今天分享自身儲備幹部經驗，她表示，金融業涵蓋銀行、證券、保險等多元領域，鼓勵新鮮人適性發展，自己也是在企劃單位、國際業務策略與管理、財務單位間跨部門輪調，曾外派至子行日本東京之星銀行，協助組織整併與人才優化等專案，職涯發展獲完整訓練。

台新金控共釋出3500位職缺，涵蓋數位金融、科技發展、行銷與管理領域。台新銀行總經理林淑真指出，台新儲備菁英專案已執行超過20年，今年預計徵70位儲備幹部，MA計劃有完整培育機制，還有高階主管擔任Mentor（導師），年薪超過百萬。

玉山金控開出600名職缺，其中包含50位儲備幹部。玉山金控總經理陳茂欽表示，將招攬財富管理、跨境金融、金融科技、AI、風險管理及ESG等各領域優秀人員；而儲備幹部分有儲備幹部MA（Management Associate）、財金儲備幹部TA（Treasury Associate）及科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）三大類，月薪7萬，通過考核可達年薪百萬。

南山人壽釋出500名內勤職缺，南山人壽指出，今年度儲備幹部計劃將透過集中訓練、全方位職能培訓及高階管理經驗傳承，系統性地培育人才，透過多項領域輪調培養專業領域深度及廣度，並由高階主管親自擔任職涯導師，訓練分為三大領域：「通路策略擬定」、「服務策略規劃」、「數位專案參與」，不僅能參與FinTech專案，運用數位技術發揮創新能力，共同驅動數位轉型，也能精進保險核心知識與經營管理能力，年薪突破百萬元，為Z世代畢業生打造快速晉升管理階層的職涯藍圖。

國泰金控 富邦金控 玉山金控

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